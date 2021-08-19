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攻破喀布爾4天後 神學士建「阿富汗伊斯蘭酋長國」

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登18日接受專訪，當主播提及攀附C-17運輸機升空的阿富汗人摔落地面影像時，拜登第一句話竟是打斷他，「那是4天前、5天前了」。(路透、ABC NEWS)
美國總統拜登18日接受專訪，當主播提及攀附C-17運輸機升空的阿富汗人摔落地面影像時，拜登第一句話竟是打斷他，「那是4天前、5天前了」。(路透、ABC NEWS)

美國總統拜登18日接受一對一獨家專訪，為自己處理美軍撤出阿富汗與喀布爾機場的一團混亂辯解。當主播提及攀附C-17運輸機升空的阿富汗人摔落地面影像時，拜登第一反應竟是打斷他，表示「那都4天前、5天前了」。

根據專訪影像與逐字稿，ABC新聞主播斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）對拜登提問，「我們都看過這些影像了，看過幾百個人擠進一架C-17，看過阿富汗人墜落…」，拜登此時狀似有點怒氣沖沖地插口，「那是4天前、5天前的事情了」。

來源：ABC News

右翼媒體「布萊巴特新聞網」的記者在推特指出，這些影像其實是訪問的2天前才開始流傳。不過，斯蒂芬諾普洛斯並未當場糾正或追問，而是把準備好的題目講完，「當你第一次看到這些影像時，你在想些什麼？」。對此，拜登答稱，「我的想法是我們必須控制此事，必須更快地行動，必須以一種可控制該機場的方式行動，而我們做到了」。

對於拜登在訪問提到，「有種看法不知何故以為，我們能在沒有伴隨混亂的情況下脫身；我不知道這想法怎麼冒出來的」。川普任命的第一位駐聯合國大使海理上推特批評，「對於仍在阿富汗的幾千名美國人來說，這真是一巴掌打在臉上。他沒有計畫、沒有急迫性、也不承擔責任，可恥」。

拜登 阿富汗 美國

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