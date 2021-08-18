神學士承諾的安全通道槍聲不斷 美國撤僑不到一半

神學士雖承諾不會報復或阻撓民眾離開阿富汗，卻違背聲明與對美國政府的承諾，阻止阿富汗人離境。圖為美軍控制機場，保護美國公民離境。（路透）

白宮前日稱神學士 (Taliban，另譯塔利班)承諾提供安全通道讓平民前往喀布爾機場 ，但媒體在當地報導神學士控制聯通道路並對民眾開槍，阻止阿富汗人離境；美國國務院關切此事，國防部卻說，神學士沒有干涉美國行動，持續就機場外暴力事件與神學士協調，且當前駐阿美軍無力挺進市區協助撤僑。

美國駐阿富汗大使館18日通知美國公民 「無法保證那些希望離開阿富汗的人能安全抵達機場」，並提醒「離境航班機位先到先得」，大使館建議美國公民考慮前往喀布爾機場，且可能要在機場久候以取得機位。

華盛頓郵報也報導，17日有18架C17運輸機執行撤僑任務，只撤了2000人，可載600人運輸機平均只載100多人，和國防部原先預估每天可撤5000到9000人差距極大。

國防部發言人柯比(John Kirby)解釋，5000人為可容納人數，近日撤離人數每天都有成長，軍機起飛除了運輸旅客，也包含需要撤離的裝備。

副國務卿薛曼(Wendy Sherman)在國務院記者會表示，至今已撤離超過4840人，近日將讓800名阿富汗特殊移民簽證持有人登上美國航班，並投入更多領事官員處理簽證。

薛曼說，神學士雖承諾不會報復或阻撓民眾離開阿富汗，但許多當地報導指神學士違背聲明與對美國政府的承諾，阻止阿富汗人離境；國務院駐卡達首都杜哈(Doha)的官員正與神學士代表開會，明確表示希望神學士允許所有美國公民、第三國公民和想要離開阿富汗的民眾安全，不受騷擾。

神學士雖承諾不會報復或阻撓民眾離開阿富汗，卻違背聲明與對美國政府的承諾，阻止阿富汗人離境。圖為美軍控制機場，保護美國公民離境。（路透）

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)卻說，神學士在喀布爾及周邊地區沒有干擾美國行動，他們正在為美國公民提供安全前往機場的道路，但當地情勢仍非常危險、不穩。

美國除撤離公民外，也對阿富汗民眾提供特別移民簽證，以保護過去協助美方在當地工作的阿富汗人；但神學士設下關卡，阻撓這些人前往機場搭機離境。

有線電視新聞網(CNN)駐地記者沃德(Clarissa Ward)轉述，神學士戰士使用槍、棍或鞭子，騷擾或控制聚集在喀布爾機場外的民眾，他們對空鳴槍也對人開槍，不斷傳出槍響，被拒之門外者約數千人。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)說，美軍首要任務是確保機場安全，他們一直在和神學士協調，確保有正確文件或證件者能到機場。