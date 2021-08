影／不要命了 阿富汗人攀美軍C-17運輸機 自拍片曝光

阿富汗神學士 (Taliban,另譯塔利班)組織幾近占領全國,許多平民百姓湧往機場打算逃亡,甚至有人直接攀附在C-17運輸機的機身上,最後從高空墜地而亡。近日推特就出現「第一手」的影片,可見到有人自拍他跟一群人跳上一架C-17的右側機輪輪罩(Wheel Housing)上,更有人對著地面人群比「讚」。

美國 軍聞網站《Task & Purpose》引述印度記者喬德里(Sudhir Chaudhary)發布的影像,C-17運輸機當時已開始在跑道上滑行。拍攝影像的男子先記錄其他坐在的「同行者」向地面人群招手,接著將鏡頭轉回來對準自己與周圍的影像。

儘管隨後可見到至少兩人跳回地面,但C-17開始提升速度時,拍攝者與十數人仍舊留在輪罩上面,有人更朝群眾揮手、用普什圖語大喊與伸出大拇指比「讚」。據指影片播到最後,有人用普什圖語說道,「飛機會飛起來,把我們甩掉」。

喬德里表示,他不清楚拍攝者在內的數十人的生死與下落。轉發同一支影片的當地媒體亦沒有交代他們是否最後下機,或是就這樣「偷渡」跟著飛上天。

This is not a Hollywood movie stunt. This is an afghan man with several others clinging to an aeroplane to survive the war and to cross the border at any cost. I don’t know if he survived. Another heart wrenching video from #Afghanistan while the world watches silently. pic.twitter.com/Z0IpEdU9cV