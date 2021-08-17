神學士奪權後首場記者會：我們終於趕走外國人

神學士組織17日在首都喀布爾召開首場記者會，發言人穆賈希德首次在媒體鏡頭前現身。(美聯社)

神學士 奪取阿富汗 政權後，17日在首都喀布爾 召開首場記者會，發言人穆賈希德首次在媒體鏡頭前現身，先前都是接受電話訪問。他表示將特赦所有曾和神學士戰鬥的人，並根據伊斯蘭教法讓女性工作就學，並承諾不再容許恐佈分子在阿富汗活動。

穆賈希德說：「經過20年的奮鬥，我們終於解放阿富汗並趕走外國人。這是全國的光榮時刻。」

穆賈希德說，「我們已特赦所有曾跟我們戰鬥的人。仇恨就此告一段落。我們不想要有任何內部或外部敵人」。

他表示要向國際社會保證，沒有人會受到傷害，「我們不想和國際社會作對」。

不過，他說，「我們有權根據我們的宗教原則行事，其他國家有不同的方式、規則和法規，阿富汗人根據我們的價值，有權擁有我們自己的規則和法規」。

他表示，「我們根據伊斯蘭教法體系，致力於女權。她們將和我們並肩工作，我們向國際社會保證，不會有歧視」。

在回答媒體提問時，穆賈希德表示，「在我們的架構下」，將容許女性工作和就學，「在我們的社會，我們的架構中，女性將非常活躍」。

他表示，私人媒體也將繼續保持自由獨立運作，但媒體活動不能違反伊斯蘭價值，「你們媒體應該注意我們的缺點，讓我們更能為國服務，但媒體不應該對抗我們，而是要為國家團結效力」。

被問到過去神學士曾窩藏凱達恐怖組織一事，穆賈希德說，「阿富汗的土地不會再被用來對抗任何人，我們可以向國際社會保證」。

影片來源：YouTube talkRADIO