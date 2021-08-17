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阿富汗副總統：我還在國內 「絕不投降」

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「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

編譯李京倫／即時報導
阿富汗副總統沙雷。(Getty Images)
阿富汗副總統沙雷。(Getty Images)

阿富汗副總統沙雷17日發推文說，他目前還在阿富汗，是「合法的看守政府總統」，正在「尋求各方領袖支持」。

沙雷17日稍早發推文說，他還沒「失去靈魂」，要阿富汗人加入對抗神學士（Taliban，另譯塔利班）的行列。

沙雷曾是阿富汗情報機構首長，他15日曾說，「無論如何」都不會向神學士投降。

中央社/阿富汗龐吉夏17日綜合外電報導

阿富汗遭神學士組織占領後，該國副總統沙雷（Amrullah Saleh）表示，自己「絕不投降」，他還準備組建游擊隊，向神學士發動反攻。

據報導，阿富汗首都喀布爾淪陷後，沙雷已撤退到該國僅存的最後據點：位於喀布爾東北方、隱藏在興都庫什山中的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。他15日還在推特上以英語發文，矢言「我不會讓曾聽我說話的數百萬人失望。我與神學士不共戴天，永遠勢不兩立」。

隔日，社群媒體上出現沙雷與知名反神學士戰士馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子在龐吉夏的照片。

潰散的政府軍在龐吉夏重新集結之際，沙雷和馬樹德之子正指揮一支民兵部隊，目標是組建游擊隊，對抗神學士。

孤兒出身的沙雷自1990年代開始，與游擊隊指揮官馬樹德並肩作戰，此後在阿富汗政府內任職，直到1996 年神學士首度掌權。

2001年，美國發生911事件後，沙雷成為中央情報局（CIA）重要資產。2004年，阿富汗成立國家情報機構國家安全局（National Security Directorate），並由他出任局長。

沙雷於2010年遭解職，2018年又出任內政部長，之後當上副總統。

神學士先前多次企圖暗殺沙雷。最危險的一次在去年9月、阿富汗政府與神學士展開和平談判前，當時沙雷的車隊遭受炸彈攻擊，造成至少10人死亡，沙雷本人也受到輕傷。

沙雷的新據點龐吉夏河谷向以天然屏障地形聞名。1990年代的神學士與80年代的蘇聯都無法攻下此地。

一名不願透露姓名的居民告訴法新社，「我們不會允許神學士進入龐吉夏，我們會竭盡全力抵抗，與他們戰鬥到底。」

神學士 阿富汗 喀布爾

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