「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

阿富汗 副總統沙雷17日發推文說,他目前還在阿富汗,是「合法的看守政府總統」,正在「尋求各方領袖支持」。

沙雷17日稍早發推文說,他還沒「失去靈魂」,要阿富汗人加入對抗神學士 (Taliban,另譯塔利班)的行列。

沙雷曾是阿富汗情報機構首長,他15日曾說,「無論如何」都不會向神學士投降。

