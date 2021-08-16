逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

軍聞網站《Defense One》16日獨家引述美方官員說法與照片披露，美國 空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機（C-17 Globemaster III）前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗 人，據信這也是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。

這架C-17運輸機代號「Reach 871」，美方官員透露，機組員本來沒打算載如此多人，但已獲准撤離的阿富汗人驚慌失措地湧上C-17運輸機半開的跳板卸貨門（Ramp），與其迫使難民下機，「機組員做出了出發的決定」。

美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機，攝於4月。(路透)

《Defense One》轉述推特 帳號「OSINTtechnical」的推文指出，「Reach 871」從喀布爾起飛後，一名人員可能是經由衛星無線電通訊設備聯繫上機組員，並且詢問道「OK，你們覺得現在機上是有多少人？」，機組員報出數字後，該員立刻反問「你們機上有800人？」。聽完機組員答覆後，這名人員像是倒抽一口涼氣，「我X（Holy f-），天啊…好吧」。

根據報導，一架C-17運輸機2013年就載過670名菲律賓民眾撤離以躲避颱風。「Reach 871」載800人離開喀布爾的消息立刻引起網路熱議，但匿名美方官員向《Defense One》透露，當「Reach 871」抵達目的地後，「約640名阿富汗平民下機」。