神學士搜通敵者 在美僑民抗議家人無簽證：美出賣我們

神學士民兵15日在東部大城賈拉拉巴德市上遊行。(Getty Images) AFGHANISTAN-CONFLICT Taliban fighters sit on a vehicle along the street in Jalalabad province on August 15, 2021. (Photo by - / AFP)

休士頓的阿富汗 僑民拉格馬奈(Naqibullah Laghmanai)16日說，攻入喀布爾的神學士 已開始挨家挨戶搜捕通敵者，他拚命想把家人就出來，連懇求加拿大大使館的應急之策，都使出來了。

2007年起擔任美軍翻譯的拉格馬奈，父母弟妹都還在阿富汗，他母親告訴他，神學士武裝分子還搜索了他伯父母家，看看是否窩藏他的家人；他氣急敗壞地說：「我是唯一能幫助我家人出來的人，卻沒辦法。」

像他那樣，過去48小時拚命想辦法，讓還在阿富汗的親人逃出來的阿富汗僑民很多，電話該打的都打了，他連國會議員也拜託了，仍不得要領。他家有雙重「罪責」，亦即他自己為美軍工作，爸爸則為阿富汗政府工作，難怪神學士要找他家人算帳。

有些被神學士占領的地區已發生家庭遭到神學士挨家挨戶清查是否有通敵者的事件。圖為神學士民兵15日攻占首都喀布爾，隨即在街頭巡邏。(美聯社)

拉格馬奈說他父母和弟妹在等美國 的移民簽證，已等15個月。幾個月前，他父母收到神學士一封信，細數他替美軍做事的紀錄，也威脅他爸爸，嚇得全家躲起來，八歲到五歲不等的三個弟妹也不敢上學，怕被綁架、報復。

聖地牙哥阿富汗裔律師加濟亞藍(Bashir Ghazialam)則說，這幾天他不斷接到電話，包括50名申請「特別移民簽證」的阿富汗人的電話。他說美國大使館不該把這麼多人丟下不管，特別是全家申請，卻因為一人還未審畢而拖累其他已獲准來美國的案例。

他說，他告訴文件齊全的客戶，把文件帶到喀布爾機場，可是沒有一人獲准上機，「我只好一一安慰他們。」國務院不願回答加濟亞藍所提個案的相關問題。

這位律師處理的個案，有一個是在阿富汗首都等美國護照，已經等了5年的18歲女孩，她爸爸印特札(Mohammad Daud Intezar)搬到美國之前，在阿富汗替美國國際開發署當司機，受到神學士的死亡威脅。

印特札替女兒求情特准移民，已於2018年獲准，卻因為等大使館面談，等到今天；兩天前，她才和女兒通過電話，如今音訊全無；「她說，神學士進城以後，她完全沒睡。」

美國處理「合格」阿富汗移民動作太慢，引發300多名阿富汗裔美國人15日到白宮附近抗議；他們攜家帶眷，推著嬰兒車，高舉「幫阿富汗孩子」、「美國出賣了我們」的牌子，向美國政府訴苦。