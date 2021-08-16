國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登

國家安全顧問蘇利文(左)、拜登。（路透）

Politico新聞網站分析，美國軍方幕僚雖對阿富汗 瀕臨垮台提出警告，卻沒能預測神學士 (Taliban)掌握全國的速度究竟有多快，導致拜登 政府事到臨頭才手忙腳亂急著將數以千計的美國公民、使館人員及面臨威脅的阿富汗人從喀布爾(Kabul)撤離。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日上午接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)訪問時坦承，錯估情勢的訊息一路呈報到拜登政府最高層。

「拜登以為阿富汗軍有作戰能力」

蘇利文說，拜登並不認為神學士必定掌控阿富汗，「他以為阿富汗政府軍有能力抵抗。」

成千上萬阿富汗人在喀布爾機場等待撤離。（Getty Images）

「我們花了20年，投注數百億元訓練阿富汗軍隊，給他們武器配備，提供美軍支援也長達20年。」蘇利文說，「到了緊要關頭，他們卻決定不為自己的國家而戰。」

美軍高估阿富汗軍作戰實力與抗戰意願

數名國防官員在匿名受訪時說，過去幾周裡，相關官員曾多次警告，阿富汗政府將比原先預期更早一步瓦解，阿富汗政府可能在最後一批美軍撤離的數周或幾個月後便垮台；不過，就在神學士接連占據一座又一座主要大城同時，美方官員卻高估阿富汗政府軍的作戰實力，也高估政府軍跟神學士民兵抗戰的意願。

報導指出，一名資深民主黨國會助理透露，國防部官員今年7月向國會議員簡報阿富汗情勢時說，根據情資評估，阿富汗特種部隊、空軍以及各地義勇軍應該有能力抵檔神學士民兵攻勢，至少撐到獲得政治協議。

一名塔利班部隊成員（左）坐在喀布爾機場外的一輛裝甲車上。（路透）

但這名消息人士說，顯然情資「言過其實」。

消息人士也說，神學士不僅一直盤算著占領策略，長期以來也一直與各個部落、族裔團體接洽，以便在適當時機迅速取得掌控權。

自從拜登今年4月宣布所有美軍將在9月11日之前撤出阿富汗之後，神學士便開始在阿富汗各地鯨吞蠶食。拜登後來將撤軍期限改為8月31日，美方官員原本對於阿富汗政府軍自衛能力感到樂觀，認為政府軍足以幾個都會人口較多的城市，阻擋神學士進犯。

一名國防部官員受訪時說，阿富汗政府軍到頭來連仗都沒打就投降了，「你可以訓練他們，給予資源與協助，這些我們都有做到，可是意願卻是花錢也買不到的。」