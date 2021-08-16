我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

歐洲議會籲歐盟成員國 致力保護阿富汗女性安全

中央社 布魯塞爾16日專電
神學士已經控制阿富汗首都喀布爾，歐洲議會表示，阿國女性的生活將面臨殘酷壓迫，呼籲所有歐盟成員國不能對人道主義危機視而不見。Getty Images
神學士已經控制阿富汗首都喀布爾，歐洲議會表示，阿國女性的生活將面臨殘酷壓迫，呼籲所有歐盟成員國不能對人道主義危機視而不見。Getty Images

歐洲議會今天表示，神學士(Taliban，又譯塔利班)已經控制阿富汗，阿國女性的生活將面臨殘酷壓迫，呼籲所有歐盟成員國不能對人道主義危機視而不見，必須致力確保女性安全及權利。

歐洲議會今天發布新聞稿，婦女權利和性別平等委員會主席瑞格納（Evelyn Regner）表示，神學士已經控制阿國首都喀布爾，展開新的恐怖統治， 特別對於婦女和女童而言，意味著生活的各方面都將受到殘酷壓迫。

瑞格納指在神學士控制的地區，女子大學被關閉，不讓女孩接受教育，甚至婦女淪為性奴隸。

她強調，歐盟絕不能對人道主義危機視而不見，呼籲歐盟所有成員國努力，除在阿國處於險境之中的人能安全離開外，還需致力確保婦女和女童的安全及權利。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）15日也關切婦女和女童的未來，呼籲「她們來之不易的權利必須得到保護，所有虐待行為都必須停止」。

神學士對待女性的貶抑態度和暴力一向惡名昭彰。神學士過去掌權時，女性出門須穿全身罩袍，要嚴守性別隔離，且不得工作，8歲以前只能讀古蘭經，之後則沒有受教權。

神學士 歐盟 阿富汗

上一則

美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔

下一則

拜登堅稱撤軍正確 留駐阿富汗只對中俄有利

延伸閱讀

分析：神學士新政府仍將支持蓋達 但會較低調

分析：神學士新政府仍將支持蓋達 但會較低調
神學士將上台 國際忙撤僑 籲人道對待阿富汗人

神學士將上台 國際忙撤僑 籲人道對待阿富汗人
是否承認神學士政權 普亭特使：俄將視實際作為決定

是否承認神學士政權 普亭特使：俄將視實際作為決定
卡達：將盡全力協助外籍人士撤離阿富汗

卡達：將盡全力協助外籍人士撤離阿富汗

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔

2021-08-16 17:35
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔

美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔
收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命