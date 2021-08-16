歐洲議會籲歐盟成員國 致力保護阿富汗女性安全

神學士已經控制阿富汗首都喀布爾，歐洲議會表示，阿國女性的生活將面臨殘酷壓迫，呼籲所有歐盟成員國不能對人道主義危機視而不見。Getty Images

歐洲議會今天表示，神學士 (Taliban，又譯塔利班)已經控制阿富汗 ，阿國女性的生活將面臨殘酷壓迫，呼籲所有歐盟 成員國不能對人道主義危機視而不見，必須致力確保女性安全及權利。

歐洲議會今天發布新聞稿，婦女權利和性別平等委員會主席瑞格納（Evelyn Regner）表示，神學士已經控制阿國首都喀布爾，展開新的恐怖統治， 特別對於婦女和女童而言，意味著生活的各方面都將受到殘酷壓迫。

瑞格納指在神學士控制的地區，女子大學被關閉，不讓女孩接受教育，甚至婦女淪為性奴隸。

她強調，歐盟絕不能對人道主義危機視而不見，呼籲歐盟所有成員國努力，除在阿國處於險境之中的人能安全離開外，還需致力確保婦女和女童的安全及權利。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）15日也關切婦女和女童的未來，呼籲「她們來之不易的權利必須得到保護，所有虐待行為都必須停止」。

神學士對待女性的貶抑態度和暴力一向惡名昭彰。神學士過去掌權時，女性出門須穿全身罩袍，要嚴守性別隔離，且不得工作，8歲以前只能讀古蘭經，之後則沒有受教權。