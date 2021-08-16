神學士得勢白宮挨批 幕僚：拜登「很快」會發表談話

白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

民兵組織神學士攻占阿富汗 首都喀布爾、阿富汗政府垮台，讓美國 總統拜登 承受嚴厲批評。白宮國安顧問蘇利文表示，拜登「很快」就會對阿富汗局勢發表談話。

與此同時，由於喀布爾機場擠進逃亡人潮，美軍已暫停所有撤離人員的航班。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴美國廣播公司（ABC），美國人民「可以預期很快就會聽到總統的發言。現在他正積極與國安團隊討論，努力因應目前局勢」。

蘇利文未多說明拜登（Joe Biden）將發表談話的時間或形式。拜登上周末待在總統休假地大衛營（Camp David），預計本周還會留在那裡幾天。

神學士拿下喀布爾後，民眾紛紛試圖逃亡。美國副國家安全顧問范納（Jon Finer）表示，美國將聚焦在保護喀布爾機場的安全，且今明兩天會有更多美軍飛抵這座機場。

一名美國國防部官員告訴路透社，為淨空所有聚集在機場內的民眾，美國已暫停所有從喀布爾撤出人員的航班，但這名官員並未說明會暫停多久。

這位官員還說，美國想把數以萬計曾為美國政府工作而處於風險的阿富汗人帶離阿國，目前研擬將他們暫時安置在威斯康辛州的麥考伊堡（Fort McCoy）和德州的布立斯堡（Fort Bliss）。