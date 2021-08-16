北京是否將承認阿富汗神學士政府？中國外交部回應

中國外交部16日表示，希望阿富汗塔利班（神學士）同阿富汗各黨派各民族聯合起來，建立起符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。（圖／取自中國外交部網站）

阿富汗 激進組織神學士 連日攻城掠地，拿下首都喀布爾，外媒指神學士聲稱阿富汗的戰爭已經結束，將建立阿富汗伊斯蘭酋長國。中國 外交部16日對此表示，「我們希望阿富汗塔利班（神學士）同阿富汗各黨派各民族聯合起來，建立起符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。」

澎湃新聞報導，「有媒體問到，中國政府是否承認塔利班政府，或者會在什麼情況下承認塔利班政府？」

對此，中國外交部發言人華春瑩於16日的例行記者會上表示，「中方在充分尊重阿富汗國家主權及國內各個派別意願的前提下與阿富汗塔利班保持聯繫和溝通，意在推動政治解決阿富汗問題。」

她指出，正如大家知道的，7月28日，中國國務委員兼外交部長王毅在天津會見了阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行，「我們希望阿富汗塔利班同阿富汗各黨派各民族聯合起來，建立起符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。」阿富汗塔利班方面多次表示希望與中方發展良好關係，期待中方參與阿重建與發展，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，中方對此表示歡迎。

華春瑩說，「長期以來中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續與阿富汗發展睦鄰友好關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。」