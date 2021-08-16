我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：Fed官員考慮明年中之前結束QE措施

影／阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

神學士釋放五千多名重囚 阿富汗境內恐怖組織將再起

記者顏伶如／綜合報導
參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley，右)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin，左)7月21日在五角大廈新聞發布會上。美聯社
參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley，右)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin，左)7月21日在五角大廈新聞發布會上。美聯社

阿拉伯衛星電視台(Al Arabiya)英語頻道報導，一名阿富汗政府官員指出，駐守巴格蘭空軍基地(Bagram Airfield)的政府軍向神學士民兵組織(Taliban)投降之後，原本關在基地內美國監獄的5000名囚犯，已獲得民兵釋放，其中包括最為勇猛善戰最強的神學士戰士，還有蓋達組織(Al Qaeda)高層幹部。對於阿富汗情勢急轉直下，英國首相強生(Boris Johnson)對媒體說，西方國家應聯手防止阿富汗淪為「滋生恐怖主義的溫床」。

阿富汗首都喀布爾(Kabul)15日全面淪陷，阿富汗政府形同瓦解，民兵進入阿富汗總統府，美國駐喀布爾大使館也被民兵包圍。位於喀布爾郊區的巴格蘭空軍基地，今年7月初才由美軍移交給阿富汗政府。根據報導，駐守巴格蘭空軍基地的阿富汗政府軍，15日已對神學士投降，沒有交火，也沒有抵抗。

Axios新聞網站報導，阿富汗政府官員說，美軍撤離阿富汗之後，在巴格蘭空軍基地內的一座美國監獄，留下大約5000名至7000名囚犯。

巴格蘭空軍基地內的普列查基(Pul-e-Charkhi)監獄是維安戒備等級最高的獄所，用來羈押蓋達組織及神學士罪犯。

Axios新聞網站報導，參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)對聯邦參議員表示，從普列查基監獄放出的囚犯，將讓阿富汗境內恐怖組織迅速東山再起。

共和黨籍南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)詢問米利及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，今年6月間國防部曾提交一份評估報告給國會，內容寫道阿富汗境內恐怖組織在兩年內重出江湖的風險為「中等」(medium)，如今是否需要修正評估結果。

根據報導，米利答覆葛理漢提問時說：「是的。」米利也說，估計恐怖份子將得以在更短期間內重起。他表示，願意將在閉門會議中對參議員簡報更多內容。

英國首相強生接受「天空新聞網」(Sky News)訪問時說，持平而論，美國決定從阿富汗撤軍確實讓情勢迅速惡化，但從許多角度來看，如今局面是先前已經預料到的，西方國家領袖應該共同合作，避免阿富汗淪為「滋生恐怖主義的溫床」。

阿富汗 美國 監獄

上一則

這20年來 美國為阿富汗戰爭付出多少成本？

延伸閱讀

這20年來 美國為阿富汗戰爭付出多少成本？

這20年來 美國為阿富汗戰爭付出多少成本？
神學士重掌阿富汗 凸顯美國20年駐軍、投資以誤判收場

神學士重掌阿富汗 凸顯美國20年駐軍、投資以誤判收場
神學士再次統治阿富汗 牽動地緣政治新合縱連橫

神學士再次統治阿富汗 牽動地緣政治新合縱連橫
美國情報失準 原以為撤軍後「6個月」阿富汗才會失守

美國情報失準 原以為撤軍後「6個月」阿富汗才會失守

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士武裝分子15日在賈拉拉巴德(Jalalabad)。（Getty Images）

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

2021-08-15 04:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克