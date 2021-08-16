我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

阿富汗為何淪陷、神學士是如何做到的？5個QA告訴你

編譯張君堯／綜合報導
阿富汗在美國駐軍決定撤離後，短短一個多月就遭神學士攻下，安全部隊在無法阻止的攻勢重創後幾乎崩潰，就連總統甘尼都只能倉皇出逃。(路透)
阿富汗在美國駐軍決定撤離後，短短一個多月就遭神學士攻下，安全部隊在無法阻止的攻勢重創後幾乎崩潰，就連總統甘尼都只能倉皇出逃。(路透)

阿富汗美國駐軍決定撤離後，短短一個多月就遭神學士攻下，安全部隊在無法阻止的攻勢重創後幾乎崩潰，就連總統甘尼（Ashraf Ghani）都只能倉皇出逃，雪上加霜的是，華盛頓當局宣布撤離喀布爾（Kabul）國民的計劃，象徵美國在當地20年來象徵性混亂的結束，究竟神學士是如何做到的？

Q：神學士的策略是什麼？

Ａ：許多分析都專注於神學士究竟如何通過談話、蠻力或兩者的結合來達成目標，最終他們的軍事戰略被證明是足夠的：「通過多管齊下的襲擊全國各地的目標來壓倒政府軍」。要做到這一點，他們首先必須讓美國開始行動，他們先是通過與厭戰的華盛頓當局達成協議，並承諾不打擊美國目標以換取他們的撤軍來做到這一點。

這項交易的一部分還意味著華盛頓當局向阿富汗政府施壓，要求釋放數千名神學士囚犯，其中大多數人立即重新加入戰鬥，憑藉一連串內外操作來達到目的，神學士才有信心讓阿富汗政府做出無條件投降的選擇。

Q：阿富汗政府軍為何無還手之力？

A：腐敗、缺乏戰鬥意志以及美國退出所造成的「真空」都可能在阿富汗軍隊的最終滅亡中發揮作用。多年來，美國政府發布報告詳細說明阿富汗安全部隊內部的大量腐敗行為，指揮官們經常將本該給他們部隊的經費收入囊中，並在黑市上出售武器，甚至在回報隊伍中的士兵人數上撒謊。

此外，阿富汗軍隊也完全依賴美國的空中力量，從後勤、攻擊再到維護。更糟糕的是，安全部隊在有效領導方面從來沒有太多障礙。他們由總統府中幾乎沒有軍事經驗的平民進行微觀管理，或者被年邁的將軍忽視，他們似乎更常參與小規模的政治鬥爭而非大型戰爭。

Q：這場戰爭如何結束？

A：由於神學士全面占據上風，在9天內迅速攻下多達19個城市，其中更包括首都喀布爾，期高層更在總統府開直播宣布「勝利演說」。目前美國和其他國家也因撤離事務忙得焦頭爛額，國際社會最有可能仍向神學士和阿富汗政府施加壓力，要求他們達成某種協議，不過神學士最終掌握了「所有底牌」。

Q：神學士的「最終目標」是什麼？

A：根據華盛頓郵報報導，神學士的目的非常簡單，就是「拿回2000年代失去的一切」，史丹佛大學的阿富汗專家克魯斯（Robert Crews）表示「他們希望伊斯蘭酋長國重新掌權，並實施伊斯蘭律法」，更強調「神學士不要國會、不要選舉，只有一位「艾米爾」（Emir），還有一個「穆拉委員會」，這是他們認為最適合伊斯蘭教的願景」。

Q：阿富汗的未來發展？

A：神學士統治下的生活是否會像以前一樣尚不清楚，不過毫無疑問，該組織希望將女性限制在家中，結束男女混合教育，並恢復以伊斯蘭教法為中心的社會。

但阿富汗社會在過去20年中蓬勃發展，這是以前不存在的。婦女不僅在喀布爾而且還在小城市擔任公職，而且手機和社群媒體也已經相當常見。專家質疑神學士是否能夠管理「已經發生變化的人民」。克魯斯表示很多人通過社群媒體與世界建立更好的聯繫，並強調「對於一個相信多元主義而不相信權力壟斷的社會，他們會怎麼做？神學士的暴力將在多大程度上壓制這些聲音？」。

神學士 阿富汗 美國

上一則

神學士拿不到？阿富汗央行資產「絕大部分」不在國內

延伸閱讀

神學士拿不到？阿富汗央行資產「絕大部分」不在國內

神學士拿不到？阿富汗央行資產「絕大部分」不在國內
阿富汗政府軍為何不堪一擊？五角大廈難辭其咎

阿富汗政府軍為何不堪一擊？五角大廈難辭其咎
美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台

美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台
從救世主到劊子手 回顧神學士血腥暴行

從救世主到劊子手 回顧神學士血腥暴行

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士武裝分子15日在賈拉拉巴德(Jalalabad)。（Getty Images）

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

2021-08-15 04:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
野營趣 開露營車三代同樂

野營趣 開露營車三代同樂
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑