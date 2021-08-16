阿富汗為何淪陷、神學士是如何做到的？5個QA告訴你

阿富汗在美國駐軍決定撤離後，短短一個多月就遭神學士攻下，安全部隊在無法阻止的攻勢重創後幾乎崩潰，就連總統甘尼都只能倉皇出逃。(路透)

阿富汗 在美國 駐軍決定撤離後，短短一個多月就遭神學士 攻下，安全部隊在無法阻止的攻勢重創後幾乎崩潰，就連總統甘尼（Ashraf Ghani）都只能倉皇出逃，雪上加霜的是，華盛頓當局宣布撤離喀布爾（Kabul）國民的計劃，象徵美國在當地20年來象徵性混亂的結束，究竟神學士是如何做到的？

Q：神學士的策略是什麼？

Ａ：許多分析都專注於神學士究竟如何通過談話、蠻力或兩者的結合來達成目標，最終他們的軍事戰略被證明是足夠的：「通過多管齊下的襲擊全國各地的目標來壓倒政府軍」。要做到這一點，他們首先必須讓美國開始行動，他們先是通過與厭戰的華盛頓當局達成協議，並承諾不打擊美國目標以換取他們的撤軍來做到這一點。

這項交易的一部分還意味著華盛頓當局向阿富汗政府施壓，要求釋放數千名神學士囚犯，其中大多數人立即重新加入戰鬥，憑藉一連串內外操作來達到目的，神學士才有信心讓阿富汗政府做出無條件投降的選擇。

Q：阿富汗政府軍為何無還手之力？

A：腐敗、缺乏戰鬥意志以及美國退出所造成的「真空」都可能在阿富汗軍隊的最終滅亡中發揮作用。多年來，美國政府發布報告詳細說明阿富汗安全部隊內部的大量腐敗行為，指揮官們經常將本該給他們部隊的經費收入囊中，並在黑市上出售武器，甚至在回報隊伍中的士兵人數上撒謊。

此外，阿富汗軍隊也完全依賴美國的空中力量，從後勤、攻擊再到維護。更糟糕的是，安全部隊在有效領導方面從來沒有太多障礙。他們由總統府中幾乎沒有軍事經驗的平民進行微觀管理，或者被年邁的將軍忽視，他們似乎更常參與小規模的政治鬥爭而非大型戰爭。

Q：這場戰爭如何結束？

A：由於神學士全面占據上風，在9天內迅速攻下多達19個城市，其中更包括首都喀布爾，期高層更在總統府開直播宣布「勝利演說」。目前美國和其他國家也因撤離事務忙得焦頭爛額，國際社會最有可能仍向神學士和阿富汗政府施加壓力，要求他們達成某種協議，不過神學士最終掌握了「所有底牌」。

Q：神學士的「最終目標」是什麼？

A：根據華盛頓郵報報導，神學士的目的非常簡單，就是「拿回2000年代失去的一切」，史丹佛大學的阿富汗專家克魯斯（Robert Crews）表示「他們希望伊斯蘭酋長國重新掌權，並實施伊斯蘭律法」，更強調「神學士不要國會、不要選舉，只有一位「艾米爾」（Emir），還有一個「穆拉委員會」，這是他們認為最適合伊斯蘭教的願景」。

Q：阿富汗的未來發展？

A：神學士統治下的生活是否會像以前一樣尚不清楚，不過毫無疑問，該組織希望將女性限制在家中，結束男女混合教育，並恢復以伊斯蘭教法為中心的社會。

但阿富汗社會在過去20年中蓬勃發展，這是以前不存在的。婦女不僅在喀布爾而且還在小城市擔任公職，而且手機和社群媒體也已經相當常見。專家質疑神學士是否能夠管理「已經發生變化的人民」。克魯斯表示很多人通過社群媒體與世界建立更好的聯繫，並強調「對於一個相信多元主義而不相信權力壟斷的社會，他們會怎麼做？神學士的暴力將在多大程度上壓制這些聲音？」。