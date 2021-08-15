「陣陣濃煙還驚傳槍響」 阿富汗國際機場湧入逃難亂象

當地居民更表示，機場周遭還傳出「零星槍聲」。美國大使館也指出「有報導稱機場起火，因此我們正在指示美國公民就地避難」。（截自推特）

神學士兵臨阿富汗 首都喀布爾，導致喀布爾當地機場 湧入大量希望能逃離阿富汗的人潮，更引發一系列混亂讓場面更加失控。

「每日郵報」報導，在哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）內，因為有消息指出阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已帶著國家安全顧問和另一名親信於15日出境，導致機場塞滿憂心忡忡的西方人，希望能得到美軍派出之協助人員的幫助撤離。

當地居民更表示，機場周遭還傳出「零星槍聲」。美國大使館也指出「有報導稱機場起火，因此我們正在指示美國公民 就地避難」。一名北約官員表示「目前所有商業航班都已暫停，只允許軍用飛機飛行」，並表示這有助於保持機場運行。

由於塔利班準備控制首都喀布爾，英國首相強生（Boris Johnson）也誓言要讓盡可能多在英國工作的阿富汗人離開該國，不過隨著總統甘尼逃跑，加上首都周圍有叛亂分子出沒，強生坦言「極其困難」。目前英國已派出600名士兵協助行動。

與此同時，其他西方國家正爭先恐後地讓自家人撤離，不停有直升機從美國大使館上空穿梭到機場，而外交官員們離開前所焚燒得機密資料也讓大使館屋頂冒出陣陣濃煙，畫面怵目驚心。有２名熟悉機場情況的消息人士無法證實有關槍聲的報導，只因為大量美國人、當地盟友和其他外國人爭先恐後地撤離。