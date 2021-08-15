同意美國請託 阿爾巴尼亞與科索沃收容阿富汗難民

阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

阿爾巴尼亞與科索沃今天表示，同意美國 的請託，將暫時收容等待簽證 前往美國的阿富汗 難民。

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府曾詢問「北大西洋公約組織」（NATO）會員國阿爾巴尼亞可否評估作為中轉國，暫時收容目的地是美國的阿富汗難民。

拉瑪在臉書發文說：「我們沒有說『不』，並非只因我們的重要盟友請託我們，而是因為我們是阿爾巴尼亞。」

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）說，有關於收容阿富汗難民，自7月中以來，政府與美方一直保持聯繫。

奧斯曼尼在臉書發文說：「毫不猶豫而且…無條件我同意這項人道任務。」

她說，美國安全部門將審查阿富汗難民，並說難民將待在科索沃，直到他們申請美國移民簽證的文件安排妥當。

消息來源透露，美國總統拜登（Joe Biden）政府曾經與科索沃及阿爾巴尼亞等國討論，保護與美國有往來的阿富汗民眾以免遭到民兵組織塔利班（Taliban）報復，直到他們完成美國簽證的核可程序。

美軍宣布撤離阿富汗後，民兵組織塔利班近日迅速攻下首都喀布爾（Kabul）以外所有重要城市，今天進入喀布爾。