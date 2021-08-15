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籠罩神秘面紗 神學士領導層揭密

中央社喀布爾15日綜合外電報導
圖為美國對西拉傑丁．哈卡尼發出的通緝令。(路透)
圖為美國對西拉傑丁．哈卡尼發出的通緝令。(路透)

即便在神學士組織（Taliban，又譯塔利班）統治阿富汗的1996到2001年期間，神學士的內部架構和領導層總是籠罩著神秘面紗。

隨著這個強硬的伊斯蘭組織即將重掌勢力，以下一窺神學士領導班子的內幕。

神學士精神領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）

2016年，美國空襲炸死神學士領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）之後，神學士迅速權力過渡，艾昆薩達繼位。

艾昆薩達被任命為領袖後，得到蓋達組織首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）的效忠，被薩瓦里尊為「信徒的埃米爾（源自阿拉伯文的amir，意思是指統率他人的人或國王）」。

在此之前，艾昆薩達是低調的宗教人物。與其說是軍事指揮官，他更被認為是精神上的名義領導人。

艾昆薩達鮮少露面，僅在伊斯蘭節慶時發表年度談話。

神學士共同創立者巴拉達（Mullah Baradar）

巴拉達成長於坎達哈省（Kandahar），這裡也是神學士活動的發祥地。

如同大多數阿富汗人，巴拉達的一生因為1970年代末期蘇聯入侵阿富汗而永遠改變，促使他成為一名叛亂分子。

據信他曾和神學士的獨眼領導人歐瑪（Mullah Omar）並肩作戰。

蘇聯撤出阿富汗後，阿富汗很快陷入內戰，充斥混亂與貪腐。在這樣的背景下，巴拉達與歐瑪在1990年代初期成立了神學士。

神學士在2001年垮台後，據傳巴拉達在內的一小群叛亂分子曾拿著一封信，找上當時的阿富汗臨時總統卡賽（Hamid Karzai），上頭可能寫著要認同阿富汗新政權的協議。

巴拉達在2010年在巴基斯坦被捕，持續被拘留到美國於2018年施壓將他釋放，前往卡達。

他在卡達被任命為神學士政治領導人，主導神學士與美國簽署的撤退協議。

哈卡尼網絡領導人西拉傑丁．哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）

他父親是著名反蘇聯聖戰分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani），哈卡尼曾在美國和巴基斯坦協助下，於反蘇聯占領阿富汗戰爭中成為游擊隊領導人，後與神學士結盟，在神學士政權於2001年被推翻後，轉而對抗美方。西拉傑丁之後成為哈卡尼網絡的實際領導人。

西拉傑丁．哈卡尼身兼二職，一方面是神學士的第2把手，同時領導著強大的哈卡尼網絡。

哈卡尼網絡是美國點名的恐怖組織，被認為在過去20年間，是對阿富汗政府及美國領導的北大西洋公約組織（NATO）軍隊造成最危險威脅的派系之一。

哈卡尼網絡以運用自殺炸彈而惡名昭彰，據信在過去幾年，策動了在喀布爾最為知名的多場攻擊事件。

哈卡尼也被指控暗殺阿富汗高層官員，並多次綁架西方國家公民要求贖金，包括在2014年獲釋的美國陸軍中士伯格達爾（Bowe Bergdahl）。

「後裔」雅庫布（Mullah Yaqoob）

雅庫布是神學士創始人歐瑪之子。他領導神學士權力極大的軍事委員會，監督神學士的眾多戰地指揮官，在戰爭中執行神學士的戰略行動。

他的血統，以及與歐瑪（在神學士地位幾乎與邪教領導人一般崇高）的父子關係，使他成為有力的象徵人物，並得以讓逐漸擴張的神學士行動得以統一。

不過，有關雅庫布在神學士扮演的實際角色依舊充斥大量質疑。部分分析家認為，他在2020年被任命的職位僅具裝飾性質。

神學士 阿富汗 美國

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