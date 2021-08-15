我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

CNN：美國駐喀布爾使館 將在72小時內淨空人員

中央社喀布爾15日綜合外電報導
消息人士表示，美國將在未來72小時內淨空喀布爾使館人員。(美聯社)
消息人士表示，美國將在未來72小時內淨空喀布爾使館人員。(美聯社)

神學士組織（Taliban，又譯塔利班）兵臨阿富汗首都喀布爾城下，神學士發言人稱，阿富汗將在未來數天內和平政權轉移。消息人士表示，美國將在未來72小時內淨空喀布爾使館人員，包括高層官員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名熟悉內情的消息人士今天透露，美國將在72小時內，撤離美國駐喀布爾的所有使館人員，包括高層官員。

美國在12日才表示要逐漸撤除使館人員，「僅留下核心外交官員」，僅僅數天就演變成全數撤離，局勢升高的速度快於預期。不過，隨著神學士近幾天持續攻城掠地，許多美國國務院安全人員早就預料到這一天的到來。

報導指出，絕大多數美國外交官員將前往喀布爾機場，搭機飛回美國。

消息人士表示，一小部分的核心官員，包括美國在阿富汗的最高使節將暫時待在喀布爾機場。這代表美國在喀布爾的使館將在17日前關上大門，至少是暫時關上大門。

另一件值得關注的事情是，美國官員過去數天持續向CNN表示，美國目前在阿富汗並沒有太多情報人員，這也是使得美國提早決定撤出人員的因素之一，因為他們無從準確得知局勢變化。

美國在阿富汗的情報人員減少，主要原因是大多數的美軍部隊都已經撤出阿富汗。美國國防部官員表示，這使得美國無法獲取一些向來能夠得知的情報。

美國 阿富汗 機場

上一則

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

下一則

震央差20哩…海地7.2強震 與11年前奪20萬命強震同斷層

延伸閱讀

神學士包圍喀布爾 阿富汗總統流亡塔吉克

神學士包圍喀布爾 阿富汗總統流亡塔吉克
有如末日 阿富汗首都喀布爾掀逃難潮

有如末日 阿富汗首都喀布爾掀逃難潮
神學士組織開始進入阿富汗首都 國際回應一次看

神學士組織開始進入阿富汗首都 國際回應一次看
阿富汗政府軍不戰而降 北境失守 神學士逼近首都

阿富汗政府軍不戰而降 北境失守 神學士逼近首都

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14
2015年至2060年間，美國的西班牙裔和亞裔人口預計將增加一倍，而且18歲以下人口很可能大多數是非白人。圖為兩名男童在紐約市法拉盛一所公園玩耍。(Getty Images)

人口普查族裔分析 亞裔占6% 白人比率首度低於60%

2021-08-11 20:54

超人氣

更多 >
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口
金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」