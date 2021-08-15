CNN：美國駐喀布爾使館 將在72小時內淨空人員

消息人士表示，美國將在未來72小時內淨空喀布爾使館人員。(美聯社)

神學士組織（Taliban，又譯塔利班）兵臨阿富汗 首都喀布爾城下，神學士發言人稱，阿富汗將在未來數天內和平政權轉移。消息人士表示，美國 將在未來72小時內淨空喀布爾使館人員，包括高層官員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名熟悉內情的消息人士今天透露，美國將在72小時內，撤離美國駐喀布爾的所有使館人員，包括高層官員。

美國在12日才表示要逐漸撤除使館人員，「僅留下核心外交官員」，僅僅數天就演變成全數撤離，局勢升高的速度快於預期。不過，隨著神學士近幾天持續攻城掠地，許多美國國務院安全人員早就預料到這一天的到來。

報導指出，絕大多數美國外交官員將前往喀布爾機場 ，搭機飛回美國。

消息人士表示，一小部分的核心官員，包括美國在阿富汗的最高使節將暫時待在喀布爾機場。這代表美國在喀布爾的使館將在17日前關上大門，至少是暫時關上大門。

另一件值得關注的事情是，美國官員過去數天持續向CNN表示，美國目前在阿富汗並沒有太多情報人員，這也是使得美國提早決定撤出人員的因素之一，因為他們無從準確得知局勢變化。

美國在阿富汗的情報人員減少，主要原因是大多數的美軍部隊都已經撤出阿富汗。美國國防部官員表示，這使得美國無法獲取一些向來能夠得知的情報。