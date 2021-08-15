傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

美聯社報導，兩名阿富汗官員透露，甘尼已帶著國家安全顧問莫希布和另一名親信，於15日出境。（路透）

阿富汗 激進組織神學士 15日包圍首都喀布爾，並表示正與政府談判和平投降，料將在幾天內接掌政權。阿富汗內政部一名資深官員告訴路透，總統甘尼已離開喀布爾前往塔吉克。

路透向阿富汗總統辦公室求證，得到的回應是「為了安全起見，不能透露甘尼的動向」；美聯社報導，兩名阿富汗官員透露，甘尼已帶著國家安全顧問莫希布和另一名親信，於15日出境。

阿富汗內政部資深官員說，神學士民兵「從四面八方」進入喀布爾，並沒有神學士遭遇抵抗的消息傳出。

神學士發言人穆賈希德說，神學士正在跟阿富汗政府討論「讓政府和平投降」，並命令戰士暫時不要進入喀布爾，而是「在喀布爾所有出入口待命，直到雙方達成和平且令人滿意的政權移交協議為止」。

阿富汗內政部長米薩卡瓦透過預錄演說表示，國家政權將「和平轉移」給臨時政府，阿富汗人民不該擔心，不會有針對喀布爾的襲擊。

阿富汗總統府官員表示，總統甘尼正與美國 外交官和北約高官緊急會商。阿拉伯衛星電視台報導，神學士已帶頭組織臨時政府。CNN報導，過渡政府「很可能」包括神學士高層及甘尼政府的一些人員。路透引述外交人士報導，駐美國學者暨阿富汗前內政部長賈拉利，可能被任命為阿富汗臨時政府領袖。

神學士1996年到2001年掌權期間，不讓女孩上學，並嚴格執行伊斯蘭教法，包括實施截肢、投石和絞刑等刑罰。如今神學士似乎想展現比較溫和的形象，發言人沙辛說，神學士會保護女權與媒體人員和外交官的自由。

喀布爾居民說，許多街道塞車，人們不是趕往機場逃出境外就是衝回家躲避可能的戰事，「有人乾脆把鑰匙丟在車上，走路去機場」。

美國已派直升機把外交官撤離大使館。一名美國官員表示，美方「核心」團隊成員將在喀布爾機場工作。另據報導，多架直升機降落在美國駐阿富汗大使館內。使館附近可以看到許多輛裝甲越野車離開。兩名美國軍方官員透露，外交官正在緊急銷毀敏感文件，大使館屋頂附近可以看到一縷縷煙霧。

美國情報圈上周才推估，喀布爾可以抵抗至少3個月。

對於阿富汗情勢迅速惡化，美國國務卿布林肯仍為拜登總統的撤軍決策辯護。布林肯說，美國當年出兵阿富汗，目標是剷除911恐怖攻擊元凶賓拉丹，而美國已完成此一首要目標。

他說，外界以為美國在阿富汗駐軍，就能穩定阿富汗情勢，這種想法「根本是錯的」。他說，不管美國有沒有從5月開始撤軍，神學士都會加強攻勢，未來美國仍會關注該區域，防止任何恐怖主義威脅。