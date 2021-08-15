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神學士組織開始進入阿富汗首都 國際回應一次看

神學士組織開始進入阿富汗首都 國際回應一次看

中央社莫斯科15日綜合外電報導
位於阿富汗喀布爾的美國使館旁，15日冒出濃濃黑煙。(美聯社)
位於阿富汗喀布爾的美國使館旁，15日冒出濃濃黑煙。(美聯社)

美軍宣布將撤離阿富汗後，民兵組織「神學士」（Taliban，另譯塔利班）近日迅速攻下首都喀布爾（Kabul）以外所有重要城市，今天開始進入喀布爾。以下是國際間對此的回應。

美國

在神學士組織進入喀布爾前，美國總統拜登（Joe Biden）14日發布聲明說：「如果阿富汗軍隊無法或不想守護自己的國家，美軍多留1年或5年沒有任何差別。我無法接受美國無止盡陷在他國的內部衝突中。」

美國已派直升機把外交官撤離大使館。官員說，外交人員被帶往防禦嚴謹的阿克巴汗區（Wazir Akbar Khan）機場。美方將派遣更多軍人前去協助撤離。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名熟悉內情的消息人士今天透露，美國將在72小時內，撤離美國駐喀布爾的所有使館人員，包括高層官員。

俄羅斯

外交部官員卡布洛夫（Zamir Kabulov）告訴俄國新聞通訊社，俄國正在跟其他國家合作，準備在聯合國（UN）安全理事會（Security Council）召開緊急會議討論阿富汗情勢。

卡布洛夫還說，俄國沒有撤離駐喀布爾使館成員的計畫，他與俄國駐喀布爾大使「直接聯繫」，俄國使館員工仍「平靜」辦公。

根據俄羅斯新聞社（RIA-Novosti），卡布洛夫也說，俄國是幾個獲神學士組織保證大使館安全無虞的國家之一。

歐洲聯盟

義大利「新聞報」（La Stampa）報導，歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）推文表示，阿富汗的局勢顯示，歐盟徹底整頓歐洲移民和庇護規則的計畫，「已經沒時間再等下去了」。

歐盟許多國家都擔心阿富汗的情況可能導致歐洲重現2015至2016年的移民危機。當年有超過100萬人從中東抵達歐洲，讓維安和福利體系備感壓力，並促使極右派團體支持度增加。

欲離開阿富汗的民眾前往喀布爾機場。(美聯社)
欲離開阿富汗的民眾前往喀布爾機場。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）

由30國組成的北大西洋公約組織（NATO）一名官員告訴法新社：「我們支持阿富汗努力為衝突尋找政治解方，且現在採取這類行動比以往更加急迫。」

北約官員還說將維持派駐外交人員在喀布爾，且現正協助喀布爾機場維持運作。

英國

內政部在推特（Twitter）寫道：「內政部官員現正致力於保護英國國民，並幫助曾替英國工作的人與其他符合資格者（從阿富汗）前來英國。」

唐寧街（Downing Street）首相府的消息人士還告訴天空新聞網（Sky News）和英國聯合社（Press Association），首相強生（Boris Johnson）下週將試圖召回夏季休會中的國會成員，以討論阿富汗持續發展中的危機和英國的下一步驟。

英國共有457名軍人在長達20年的阿富汗戰爭中喪命。

梵蒂岡

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲透過對話來終結阿富汗衝突，好讓阿國人民能生活在和平、安全和相互尊重之中。

德國

德國「周日畫報」（Bild am Sonntag）報導，德國軍方將派遣A400M運輸機前往喀布爾，以疏散大使館人員及其阿富汗籍助手，每架運輸機上將各載著30名傘兵。

軍方發言人則說他們徹夜緊急籌備疏散行動，但婉拒對報導進一步置評。

奧地利

奧地利新聞通訊社（APA）報導，外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）說：「這個地區的衝突和不穩定遲早會波及歐洲，並因此影響奧地利。」他宣布召開支援阿富汗中亞鄰國的援助會議。

瑞典

瑞典電台（Swedish Radio）引述消息人士報導，瑞典今天將從喀布爾撤離所有大使館人員。

阿爾巴尼亞

總理拉瑪（Edi Rama）表示，阿爾巴尼亞已同意美國要求，將暫時收容尋求簽證入境美國的阿富汗難民。

巴基斯坦

外交辦公室發言人喬德里（Zahid Hafeez Chaudhry）告訴電視台Geo News TV：「我們對阿富汗局勢日益惡化感到憂心…我們尚未決定關閉大使館。」

阿拉伯聯合大公國

阿聯杜拜航空（flydubai）發言人告訴路透社，公司明天起將暫停飛往喀布爾的航班；待一架回程航班今天從喀布爾返回杜拜後，該航線將停飛至進一步通知為止。

阿富汗 美國 英國

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阿富汗政府軍不戰而降 北境失守 神學士逼近首都

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美耗費830億元協訓20年 阿富汗政府軍竟瞬間崩潰

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