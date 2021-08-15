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海地強震304死 生還者：我兩條腿現在還在抖

中央社／太子港14日電
海地14日發生規模7.2強震，南部省省會萊凱多處房屋倒塌。(路透)
海地14日發生規模7.2強震，南部省省會萊凱多處房屋倒塌。(路透)

海地尚未自2010年強震復原，今天再遭7.2地震重創，至少304人死亡，多棟教堂、旅社、住家坍塌，搜救人員仍持續尋找生還者。生還者心有餘悸說，到現在兩條腿還在抖。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震規模7.2，震央在海地西南部小特魯德尼佩斯鎮（Petit Trou de Nippes）外8公里處，該鎮位於海地首都太子港（Port-au-Prince）西方約150公里，震源深度10公里，之後發生一連串餘震。主震威力之強，遠至古巴和牙買加都感覺得到。

海地民防局表示，至少949棟住家、7座教堂、2間旅館、3所學校遭毀；另有723棟住家、1座監獄、3個醫療中心和7所學校受損，不過港口、機場和電信基礎設備未受重大損壞。

海地民防局最初通報29人罹難，但幾小時後上修至304人身亡，並有數百人「受傷、失聯」。民防局並表示，單是震央所在的南部省（South Department），死者就高達160人。

住在南部省省會萊凱（Les Cayes）的38歲居民西蒙（Jean Marie Simon）說，他原本在市場，一陣天搖地動後馬上衝回家看家人是否安好。

他的妻子和2歲孩子事發時正在洗澡，也顧不得身上一絲不掛就直接衝到街上，沒多久住家前半部就倒塌。西蒙將身上襯衫脫下來給妻子穿並帶著妻兒至教會避難，「現在還有很多餘震，每次餘震一來，民眾就亂竄尖叫。我兩條腿到現在還顫抖不止」。

在數千人受傷情況下，災情最慘重地區的醫療院所已難以提供緊急照護，皮斯特（Pestel）科萊爾（Corailles）和羅索（Roseaux）3市鎮的病床全滿。

強震發生後，USGS發布海嘯警報，示警海地海岸線恐出現3公尺高大浪。警報不久後雖已解除，大灣省首府熱雷米（Jeremie）居民表示，許多家長仍怕海嘯來襲，「手上抱著小孩逃出城市」。

2010年1月，一起規模7.0強震導致太子港和周遭城市幾乎化為廢墟，造成20多萬人罹難，約30萬人受傷，超過150萬人無家可歸。

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