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強生矢言不背棄阿富汗 英政界批撤軍：可恥

中央社／倫敦13日綜合報導
英國首相強生矢言不會背棄阿富汗，但也證實，在武裝組織神學士的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。（路透）
英國首相強生矢言不會背棄阿富汗，但也證實，在武裝組織神學士的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。（路透）

英國首相強生（Boris Johnson）13日矢言不會背棄阿富汗，但也證實，在武裝組織神學士（Taliban）的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。

法新社報導，隨著神學士攫取愈來愈多城市，英國政府已派遣約600名軍人前往阿富汗協助約3000名英國人撤離。強生表示，還留在首都喀布爾（Kabul）的「大批」使館人員將返回英國。

強生與內閣高階官員召開危機因應會議後表示，西方國家支持正被圍困的阿富汗政府，仍有戰略利益。

他告訴記者：「對於英國的能力，或任何國家要在阿富汗以軍事手段解決問題、以戰爭解決問題的能力，我認為我們必須務實一點。」

「我們肯定能做的是，和我們在那個地區及世界各地的所有夥伴合作，他們和我們在避免阿富汗再度成為恐怖主義溫床上有共同利益。」

強生強調： 「我們現在必須做的，不是背棄阿富汗。」

他說，英國對於自身在阿富汗扮演的角色「非常自豪」，尤其是在促進女童教育方面，但神學士的侵略正危及這些成果。

與此同時，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，美國總統拜登決定撤軍，北大西洋公約組織（NATO）盟邦只得跟進，「在當地留下爛攤子」，並讓神學士順勢占了上風。

他也預言極端組織凱達（Al-Qaeda）將因此受益。在2001年911攻擊事件導致西方進軍阿富汗之前，神學士就為凱達提供庇護。

華勒斯稍早對天空新聞網（Sky News）表示，美國前總統川普與神學士達成了一項「爛協議」，得以結束這場美國史上最長的戰爭。此一說法呼應了英國軍方首腦對撤軍的猛烈抨擊。

國會下議院外交專責委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）告訴英國廣播公司（BBC）：「我們猛然終止了對他們（指阿富汗人民）的支援。」

隸屬保守黨的圖根哈特曾在阿富汗服役，他說，英國需要派遣更多兵力去協助撤軍，這是「失敗的明確跡象」。

前國際開發大臣史都華（Rory Stewart）稱撤軍是「美國和英國的徹底背叛」，有可能引發目前與神學士作戰的敵對軍閥之間的內戰。

保守黨議員、前退伍軍人事務大臣莫瑟（Johnny Mercer）也曾以陸軍軍官身分在阿富汗服役，他稱撤軍是種「恥辱」。

他告訴泰晤士電台（Times Radio）：「我認為這對英國軍隊和在那裡失去親人的家庭來說是種羞辱，但最重要的是，這對阿富汗人民來說是一場巨大的悲劇，他們這麼多年來歷經滄桑。」

「我們選擇了這場失敗，這很可恥。」

北愛爾蘭厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）領袖畢提（Doug Beattie）曾隨英國軍隊3度駐防阿富汗，他說，會為此付出代價的是阿富汗的尋常百姓。

他接受愛爾蘭廣播電視（RTE）訪問時說：「我們提高了阿富汗人民的期望，讓他們以為我們會創造更美好的未來。」、「而我們將因不作為而摧毀（這些期望）…我們在戰略上犯了錯，最近的一次就是在沒有政治解決方案的情況下匆匆離開阿富汗。」

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