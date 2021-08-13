中國批病毒溯源政治化 世衛：無足夠證據排除實驗室外洩

中國近期指溯源新冠肺炎遭政治化，世界衛生組織12日表示，第一階段研究並無足夠的證據排除任何假設，應進一步釐清病毒是否來自「實驗室」假設問題。（示意圖／取材自Ingimage）

中國 近期指溯源新冠肺炎（COVID-19）遭政治化，世界衛生組織12日表示，第一階段研究並無足夠的證據排除任何假設，應進一步釐清病毒是否來自「實驗室」假設問題。

美國 總統拜登今年5月下令情報單位調查新冠肺炎疫源，並在90天內呈交報告，如今期限將至。再加上美國眾議院共和黨8月1日報告指出，大多數證據證明病毒是從中國武漢病毒研究所外洩，使得中共近期頻頻反擊，指美國對溯源問題政治化，目的是為轉移自身抗疫不力。

世界衛生組織（WHO）12日發表聲明，表示中國和一些會員國針對進一步研究新冠肺炎的「實驗室假設」問題已致函世衛 組織，暗示溯源研究被政治化，指世衛組織由於政治壓力而採取行動。

世衛表示，今年進行的第一階段研究報告，並無足夠的科學證據排除任何假設，應進一步釐清「實驗室」假設問題，非常重要的是能獲得所有資訊，強調世衛只關注科學，提供解決方案。

聲明中指出，天花是唯一被人類根除的病毒，而全球只有俄羅斯和美國把天花病毒儲存在安全的實驗室裡。世衛生物安全小組每2年對俄羅斯和美國疾控中心天花實驗室進行檢查，強調分析和改進包括中國在內的全球所有實驗室的安全和規程，對於世界集體生物安全和安保非常重要。

世衛說尋找新病毒的起源是非常困難的科學任務，呼籲各國擱置分歧，提供所需的所有資訊，盡快開始研究。