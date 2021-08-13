爆熱酷寒極端天候 導致食物價格上漲

美國西北部地區近來遭熱浪侵襲，西雅圖溫度一度飆上華氏96度（攝氏35.56度）。（美聯社）

致命熱浪、久旱不雨以及酷寒結霜等越來越趨於極端的天候，讓全球各地農民面臨夢魘，美國 消費者購買食物開銷則將因此增加。氣候科學家警告，從現在開始，問題將更加惡化；倘若極端天候成為常態，物價大幅增加的風險，將變得越來越真實。

哥倫比亞大學(Columbia University)地球研究中心(Earth Institute)資深研究員辛西亞‧羅森韋格(Cynthia Rosenzweig)接受美國有線電視商業網(CNN Business)訪問時說：「氣候變遷 的衝擊將直接出現在我們的餐桌上。」

聯合國 糧農組織(Food and Agriculture Organization)統計，過去一年裡，全球食物價格已驟增31%，最主要關鍵包括極端天候導致供應短缺。彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)資深分析師珍妮佛‧巴塔薛斯(Jennifer Bartashus)指出，毫無疑問的，氣候改變正在衝擊食物供應。

以小麥為例，聯合國糧農組織指出，北美地區的乾旱問題及收成不佳，讓小麥價格上漲。受到嚴重乾旱影響，加拿大及美國西北部某些地區，小麥收成幾乎全數泡湯。

美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)統計顯示，受到乾旱拖累，今春小麥品質高達93%屬於「差」(poor)或「極差」(very poor)。期貨分析師亞格爾(Robert Yawger)形容，華州小麥猶如被煮熟似的，日復一日的高溫狀態，前所未見。

事實上，美國西部目前超過95%面積都處於不同程度的乾旱狀態。羅森韋格說，因為乾旱的關係，某些農民索性放棄種植特定農作物。

專門研究氣候變遷的史丹福大學(Stanford University)教授菲爾德(Chris Field)說，加州與美西其他地區缺水及乾旱問題，將影響全美堅果、水果及蔬菜的供應。他說，對於美國消費者來說，雖然眼前還沒看到食物價格普遍大增，「但如果極端天候成為常態，風險將變得越來越真實」。