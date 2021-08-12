阿富汗戰爭有「負責任結局」？記者新書批歐巴馬說謊

前總統歐巴馬曾矢言阿富汗戰爭即將出現「負責任的結局」。（路透資料照片）

前總統歐巴馬 曾矢言阿富汗 戰爭即將出現「負責任的結局」，還指示美軍為首的聯軍2014年12月28日在喀布爾總部舉辦慶典，但華盛頓郵報記者惠特拉克(Craig Whitlock)調查後著書指出，歐巴馬明知戰事仍將進行很多年，離結束遙遙無期，卻誤導民眾，堪稱20年戰爭期間，國家領袖對全民最惡劣的謊言之一。

華郵12日報導，惠特拉克指出，歐巴馬發表文告時，人在夏威夷逍遙度假；而聯軍將領辦慶典，地點在一體育館，幾十名與會者坐在折疊椅上，慶典幾乎沒提及敵軍，遑論有任何叫敵軍投降的手段，沒人歡呼，喜形於色。

惠特拉克的新書名為「阿富汗文書：戰爭秘史」(The Afghanistan Papers: A Secret History of the War，暫譯)，書中指出，歐巴馬2014年文告說：「拜我軍將士卓越的犧牲，在阿富汗的戰鬥任務即將結束，這場國家史上最漫長戰爭快要出現負責任的結局」，另指當天為「我國史上的里程碑」，國家打仗13年之後，變得更安全。

但惠特拉克指出，戰事並未結束，持續打了近七年；「事實上當時戰爭遠離出結果還差得遠，不論『負責任』還是怎樣，美軍接下來很多年仍在打仗喪生，這樣厚顏無恥、與事實相反的說法，名列20年戰爭期間，國家領袖最惡劣的撒謊、欺騙之一」。

惠特拉克表示，歐巴馬曉得美國 民眾對阿富汗戰爭心生厭倦，所以「捏造幻象」，以便乍看之下中東地區戰鬥結束，但有關仍留在當地的部隊角色，歐巴馬形塑一些限制條件，用意在騙人。

惠特拉克表示，2014年12月那場典禮上，四星上將配合演出一場好戲，把聯軍的綠色軍旗收疊起來，還強調阿國軍警自此之後將為國家的安全自行負責，美國、北約(NATO)部隊只限制在「非戰鬥性」角色，如擔任教官及顧問。

惠特拉克繼續寫道，五角大廈弄出數不清的例外事件，事實上讓戰鬥、非戰鬥的區別毫無意義；美軍戰機、轟炸機、直升機及遙控機一直在飛戰鬥任務，攻擊神學士民兵，2015及2016兩年，美軍發射導彈、投下炸彈2284次，雖比前幾年來得少，但仍算平均一天空襲三次。

歐巴馬文告之後，美軍仍多有死傷，歐巴馬一度停止撤軍，但堅稱美軍只是「在戰鬥中擔任觀察員」。