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人口普查族裔分析 亞裔占6% 白人比率首度低於60%

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人口普查族裔分析 亞裔占6% 白人比率首度低於60%

記者胡玉立／綜合報導
2015年至2060年間，美國的西班牙裔和亞裔人口預計將增加一倍，而且18歲以下人口很可能大多數是非白人。圖為兩名男童在紐約市法拉盛一所公園玩耍。(Getty Images)
2015年至2060年間，美國的西班牙裔和亞裔人口預計將增加一倍，而且18歲以下人口很可能大多數是非白人。圖為兩名男童在紐約市法拉盛一所公園玩耍。(Getty Images)

2020年人口普查報告12日出爐，並首度細分族裔人口數據；分析人士指出，人口普查史上將首度出現白人人口下降，而且占美國總人口比率將首次降至60%以下，18歲以下人口大多數是非白人。

布魯金斯學會人口統計學家威廉弗雷(William Frey)表示，新人口普查數據證實白人人口下降比過去的預測足足提前八年；「如果20年前告訴人們情況會如此，不會有人相信，但經濟大蕭條後，千禧世代的類鴉片類藥物流行、出生率低於預期，都讓白人人口加速下滑。這個國家正在發生巨大變化」。

弗雷並預測，這樣的趨勢將持續下去，到2045年左右，白人人口比率將降至50%以下，屆時將不存在種族多數；2015年至2060年間，西班牙裔和亞裔人口預計將增加約一倍，且多元種族人口可能會因移民湧入和生育原因，增加三倍。

2015年至2060年間，美國的西班牙裔和亞裔人口預計將增加一倍，而且18歲以下...
2015年至2060年間，美國的西班牙裔和亞裔人口預計將增加一倍，而且18歲以下人口很可能大多數都是非白人。圖為德州福和市一座社區中心牆上貼著族裔融合的海報。(美聯社)

人口普查局這五年來每年更新2010年人口普查，都估算白人人口正在減少，全國人口增長都來自有色人種。

2020年4月人口普查州人口總數顯示，過去十年來，美國人口僅增長7.4%；從1790年人口普查開始以來，只有1930 年代的那十年，低於這個比例。人口增長最快的州位在西部和南部，可以看到從其他國家和其他州湧入的人潮。

2016年至2020年的數據估計顯示，在此期間的所有人口增長都來自有色人種，西語裔增長幅度最大也最穩定，人口所占比率過去30年翻了一倍，達近20%，西裔人口增長幾占全國人口增長的一半，推動包括德州、佛羅里達、亞歷桑納、新墨西哥和內華達等十幾個州半數人口增長。

亞裔人口在1990年約占總人口3%，2020年人口普查報告所佔比例幾加倍至6%。非裔人口占比在12.5%左右。

預計白人將只有在全美五個州和哥倫比亞特區，占據人口增長的一半以上；全美26個州的白人人口數量都下降；包括內華達和馬里蘭在內的六個州，大多數人口是有色人種。

與此同時，美國人口也將比過去更加老化；估計全美有31個州的18歲以下人口，自2010年以來呈現下降。

這種老一代比年輕一代要「白得多」的轉變，被弗雷稱之為「文化代溝」；隨著白人嬰兒潮退休，少數族裔將推動美國勞動力的所有增長；2011年出生的非白人嬰兒已首次超過白人嬰兒，過去20年來的全美兒童人口增長，全靠西裔、亞裔和多元種族者。

人口普查 美國 亞裔

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