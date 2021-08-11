中國不爽立陶宛 法媒：對其他人來說台灣是國家

圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國 以立陶宛 允許以「台灣 」名義設代表處為由，昨天召回駐立陶宛大使，引發國際討論，不僅歐盟與美國均予回應，法媒也報導說，台灣「對中國來說是一省，對他人來說是一國」。

費加洛報（Le Figaro）昨晚報導中國召回駐立陶宛大使的新聞。報導指出，18年來首次，台灣在歐洲首都開設代表處。而代表處以「台灣」，而非一般習慣的「台北」為名，更是大大激怒北京。

報導中更以「對中國來說是一省，對他人來說是一國」為標題，分析台灣與世界的關係。

報導說：「這個島嶼有自己的貨幣、國旗、軍隊、外交與政府，自1949年國共內戰後便實質上與中華人民共和國政治分離。」

尤其，「台灣擁有2300萬居民且享有政治民主體系，卻只被少數國家承認為國家。北京認為台灣是他的領土，反對其他國家與中國不承認的台灣當局進行官方交流」。

台外交部7月宣布將在立陶宛以「台灣」為名設立代表處，北京視為挑釁。中國外交部昨天召回駐立陶宛大使，指此舉「公然違背中立兩國建交公報精神」。北京同時要求立陶宛召回駐中國大使。

報導指出，立陶宛外交部透過新聞稿表達「遺憾」，並表示「在遵守一中政策的前提下，立陶宛決心要和台灣發展互利關係」。

立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）7月接受法新社（AFP）專訪說：「立陶宛希望和台灣在許多有共同利益的領域上發展合作。」

俄羅斯鄰國立陶宛5月間就表示要退出連結中國與中東歐的17+1合作機制，並將其視為分裂歐洲的因素。

報導指出，歐盟一名發言人昨天表示，「我們對中國的決定感到遺憾 ... 這是中國首次因歐盟成員國與台灣互設處而召回駐在國大使」。

她向法新社指出，「我們承認北京政府為中國唯一的政府，但同時，我們也有興趣與台灣進一步深化關係，因此歐盟在台北設有歐洲經貿辦事處」。她不認為歐盟國家與台灣互相設處違反歐洲的一中政策。

報導表示，美國也支持立陶宛。國務院發言人普萊斯（Ned Price）表達華府與立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）「站在一起」，並譴責「中國近來的報復手段」。他認為全世界都應能與台灣對話。

報導下方也引起不少法國讀者留言討論。網友victor breton說：「中國共產黨是唯一認為只有一個中國的。」

Mathieu C.指出，「立陶宛知道不可以相信獨裁者，且與台灣建立官方外交關係是對的。至於一中原則，沒問題，台灣與這個共產獨裁一點關係也沒有。完全支持立陶宛」。

Géraldine Tarte寫道：「立陶宛太棒了，終於有歐洲國家有勇氣對抗中國。希望其他人也群起效尤，不過攻擊白俄羅斯比較簡單。」

MonkeyMan50呼籲法國應這樣做，「法國應該複製這美好的行動。西台灣可能不會高興，但那也沒辦法囉」。

也有少數網友支持中國，Bin WU表示：「立陶宛要付出很大代價來取悅他的美國主子。」AlainDev表示，「做這種事，立陶宛失去的恐怕比得到的多」。