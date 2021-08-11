博士女星、執行製作 接下「危險邊緣」主持棒

「危險邊緣」執行製作理查茲(左)、博士女演員馬伊姆·比亞利克(右)將接下病逝的崔貝克遺下的主持棒。(美聯社)

知名益智節目「危險邊緣」(Jeopardy)長期主持人崔貝克(Alex Trebek)罹癌辭世後，這個歷史悠久的每日帶狀節目，確定將由執行製作理查茲(Mike Richards)和情景喜劇「生活大爆炸」(The Big Bang Theory)博士女演員馬伊姆·比亞利克(Mayim Bialik)攜手接棒，分頭主持第38季黃金時段節目和全新衍生系列節目。

崔貝克來自加拿大 ，他去年11月因胰腺癌過世，享年80歲；他自1984年開始擔任「危險邊緣」主持人，總計主持36年共8200集。

索尼 影視電視公司(Sony Pictures Television)11日正式宣布第38季「危險邊緣」主持人選：46歲的理查茲將擔任「危險邊緣」常任主持人、45歲的比亞利克將主持全新衍生系列節目「危險邊緣！全國大學生錦標賽」(Jeopardy! National College Championship)，訂明年在ABC頻道播出。第38季「危險邊緣」訂9月13日開始。

理查茲表示，「我非常榮幸有機會主持聯合版『危險邊緣』，作夢都沒想過會被選中擔任如此重要的角色。我將努力不懈，確保我們出色的參賽者在每一集裡大放異彩。」比亞列克則表示，「加入『危險邊緣』大家庭，再興奮也不過！之前我家15歲的孩子在Instagram上不斷聽到傳言說我應該主持這個節目，結果它竟成真了！這是我一生最開心也最超現實的一次機會。我們已就夥伴關係進行所有對話，我準備好開始了！」

崔貝克過世七個多月以來，陸續有十多位名人嘉賓輪流主持「危險邊緣」。理查茲身為「危險邊緣」執行製作人，持續參與制定策略希望讓節目超越崔貝克時代。