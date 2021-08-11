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布林肯聲援加拿大 譴中國任意拘留外國公民討價還價

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）表示，美國與國際社會一道呼籲中國立即無條件釋放史佩弗和前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）表示，美國與國際社會一道呼籲中國立即無條件釋放史佩弗和前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）。美聯社

中國法院11日一審判決加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）涉間諜罪，處有期徒刑11年；自華為財務長孟晚舟在加拿大被捕以來，中加人質爭議再度升高。國務卿布林肯表示，美國與60多個國家站在一起，譴責這項判決。

布林肯（Antony Blinken）表示，美國與國際社會一道呼籲中國立即無條件釋放史佩弗和前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）。

這項人質爭議源自2018年12月1日，加拿大警方應美國政府要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，至今不允許保釋；中方同月以間諜罪拘留並起訴康明凱和史佩弗。美國政府多次表態支持康史二人，指美加會合作直到他們安全回家。

布林肯說，美國持續譴責這些任意拘留，以及對史佩弗的判決。

布林肯表示，史佩弗和康明凱在被拘留的兩年半來，沒有得到最低限度的程序保護，美國與支持「反對在國與國關係下任意拘留宣言」的60多國站在一起。

布林肯表示，在他與中國官員的討論中，他就舉出數起美國和加拿大公民遭中國任意拘留且禁止離境的例子，他強烈支持立即無條件釋放這些人士。

布林肯說，「運用任意拘留以對外國政府施加影響力的作法是完全不被接受的。」人民永遠不應作為討價還價的籌碼。

布林肯表示，美國對中方法律程序缺乏透明深感不安，和加拿大共同呼籲中方根據維也納領事關係公約及中加領事協議，呼籲中國當局同意加拿大官員和其他外國外交官員出席旁聽審判。

美國 布林肯 加拿大

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