民主黨人墳場？紐約3州長都因醜聞下台

思必策(左起)、葛謨、帕特生。（美聯社）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)因性醜聞辭職；事實上，在民主黨 偏優勢的紐約州，州長職務卻像是個「民主黨人墳場」，原來自共和黨籍州長柏德基(George Pataki)2006年卸任以來，葛謨已經是第三位因身陷醜聞而被迫下台的民主黨籍紐約州長。

柏德基2006年卸任後，接任紐約州長的是思必策(Eliot Spitzer)；思必策甫就任就被揭發，1999年至2006年間擔任紐約州檢察長期間，竟然涉入高價召妓的醜聞，結果就任僅一年多後，於2008年被迫辭職。

副州長帕特生(David Paterson)接任紐約州長後，沒多久也被爆出以政治力介入一家庭暴力案件，原來一女子指控施暴的男子，就是帕特生身邊的助理；在外界壓力下，2010年做完思必策任期的帕特生退出競選，與紐約州長絕緣。

柏德基及他的前任、葛謨的父親馬里奧．葛謨(Mario Cuomo)均做滿三個紐約州長任期；至於2010年接任州長的葛謨，終於在10日宣布將會辭職，挑戰做滿三個任期失敗。

上周發布調查結果，指控葛謨涉及故意觸碰女性胸部、臀部，強行索吻，對下屬性生活發表不恰當言論的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，這是紐約悲傷的時刻，也是邁向正義的重要一步。

即將接任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)表示，她相信對葛謨的指控為真，這些情事「令人反感」而且是「非法」的。

葛謨將在14天內正式辭職，不過否認有不當行為，但儘管如此，紐約州議會已在討論彈劾案，葛謨也可能面臨刑事控訴。