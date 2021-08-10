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紐約州長葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵

葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵

記者顏伶如／綜合報導
葛謨宣布辭職後，與女兒準備搭上直升機。（美聯社）
葛謨宣布辭職後，與女兒準備搭上直升機。（美聯社）

就在紐約州檢察長公布調查報告的不到一周之後，遭11名女性指控性騷擾的民主黨籍紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日召開記者會宣布辭職；每日郵報(Daily Mail)報導，已於8日晚間請辭的州長幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)，被媒體發現9日進入州長官邸與葛謨密商，這場會議是促成葛謨願意下台的主要關鍵。

葛謨在記者會上表示，未來兩周仍繼續擔任州長，然後便交棒給副州長凱西‧霍楚(Kathy Hochul)。

每日郵報報導，葛謨辦公室主任史蒂芬妮‧班頓(Stephanie Benton)先到位於奧伯尼(Albany)的德羅莎父母家中接她，然後將德羅莎送到州長官邸；德羅莎與葛謨會晤歷時約四小時，9日晚間7時40分左右返回父母家中。

報導指出，身穿便服，戴著棒球棒的德羅莎，乘車從官邸後門匆匆進入，避開守候在官邸大門外的大批媒體攝影記者。

四面楚歌的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo，右)仍在做最後掙扎，試圖與州議...
四面楚歌的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo，右)仍在做最後掙扎，試圖與州議會達成交易，用不尋求連任的承諾交換放棄彈劾。圖左為德羅莎(Melissa DeRosa)。美聯社

大勢已去？德羅莎先請辭

38歲的德羅莎擔任州長秘書期間，行事風格向來走「惡女」(mean girl)路線；每日郵報引述消息人士說法，當德羅莎了解到葛謨身陷性騷擾指控已經斷送政治前途時，決定比葛謨提前一步請辭。

德羅莎擔任州長秘書年薪原本約20萬元，辭職原因則是過去兩年的工作讓她情緒深受影響，心理壓力龐大。

原本葛謨相信可全身而退

每日郵報報導，63歲的葛謨原本相信律師團必定能破解性騷擾指控，有辦法從性騷擾風波當中全身而退，保住州長官位，因此對於幕僚多次勸告請辭下台，從拜登總統到紐約市長也都呼籲應該自動辭職，始終不願採納。

消息人士指出，民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)本周稍早以「連續性騷犯」(serial sexual harasser)形容葛謨之後，葛謨抱定決心不但要跟三起性騷擾調查正面對決，還要迎戰訴訟以及可能遭到彈劾。

華盛頓郵報報導，知情人士透露，不管是任何人提供建議，葛謨一概不聽；一名助理指出，葛謨拒絕面對事實，「現在這個時間點，就連設法跟他對話，都是浪費時間」。

葛謨 性騷擾 紐約州

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