立陶宛對中觀感惡化 聲援香港遭中國人鬧場是轉捩點

2019年8月，立陶宛民眾在首都維爾紐斯（Vilnius）聲援香港反送中運動。(Getty Images)

中國 以立陶宛 允許以台灣 名義設立代表處為由，召回中國駐立陶宛大使，雙邊關係跌入谷底。事實上，2年前，立陶宛聲援香港反送中的集會遭鬧場，才是立陶宛對中國觀感轉變的轉捩點。

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時表示，2019年8月，首都維爾紐斯（Vilnius）聲援香港反送中運動的集會，疑似遭中國大使館策動的群眾鬧場，讓立陶宛第一次對中國警覺。

去年，天主教聖地、也是立陶宛人民反抗蘇聯統治的象徵「十字架山」，寫有聲援香港字句的十字架疑似被中國人破壞，更讓立陶宛社會反思北京的影響力。

艾德梅納斯說，從此立陶宛政府相信，中國隨時可能利用經濟實力在政治上施壓，決定減少對中國的依賴，展開多元化的貿易布局。

今年5月，立陶宛國會譴責中國對新疆維吾爾族的種族滅絕，並率先退出中國與中東歐國家的17+1合作機制；6月，立陶宛贈送台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，成為第一個宣布捐贈疫苗給台灣的歐盟國家；7月，立陶宛宣布與台灣互設代表處。

艾德梅納斯強調，這些決策都經過深思熟慮，去年10月國會大選後，立陶宛政府基本上已確定對中國的態度。「立陶宛是一個小國家，靠法律和民主才能繼續存在，我們反抗北京對民主和法律的傷害」。

維爾紐斯大學政治學者安卓約斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）也指出，維爾紐斯支持香港的示威，疑似遭中國大使館策動的群眾鬧場，可說是立陶宛與中國關係的轉捩點，2年來，雙邊關係逐漸惡化，中國今天宣布召回駐立陶宛大使更讓關係跌入谷底。

他接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）訪問時研判，北京目的是向立陶宛、及其他有意與台灣發展關係的國家發出訊號。