IPCC示警 百年一遇沿海洪水 恐每年爆發

德國西部埃爾夫特施塔特鎮一段高速公路7月17日遭洪水淹沒，許多車輛泡水。聯合國9日發表報告指出，全球暖化讓災難性豪雨更常發生。Getty Images

聯合國氣候變遷 小組（IPCC）9日發布迄今最全面的氣候變遷評估報告，表明全球暖化 是人類活動排放二氧化碳和甲烷等溫室氣體造成，且熱浪、洪水 等氣候災難發生頻率和強度都因此上升。以下為報告重點摘要。

●人類活動造成暖化

IPCC使用歷來最強烈措辭稱人類正造成氣候變遷，在報告摘要一開頭便說：「人類活動無疑已讓大氣層、海洋與陸地暖化。」這番嚴厲措辭代表IPCC一改過去報告中的模糊言詞，該組織之前曾稱人類活動「極有可能」是造成暖化的最大元凶。

●氣溫將持續上升

報告中指出，全球升溫幅度取決於減排速度，但縱使採取最嚴厲減排行動，也不太可能將全球均溫控制在比工業化前升高攝氏1.5度以下，若不立刻大幅減排，全球均溫在本世紀結束前恐升破兩度。

●極端天氣日益頻繁

罕見或前所未見的極端天氣正變得日益普遍，昔日每50年才出現一次的嚴重熱浪，如今10年左右就發生一次，熱帶氣旋日益增強，大部分陸地的年降雨量或降雪量變多，嚴重乾旱頻率升高1.7倍，野火季時間愈來愈長且更加強烈。即便將全球升溫控制在攝氏1.5度以內，此一趨勢仍將繼續。

●北極恐很快出現無冰夏季

根據IPCC最樂觀的預測，2050年前北極海的海冰將完全消失至少一次。當地是全球暖化速度最快地區，比全球平均至少快上1倍。雖然北極海的海平面高度全年不盡相同，但夏季平均低點自1970年代以來一路走降，目前處於1千年來最低水位。

●海平面上升速度加快

海平面將持續上升數百年或數千年，即便全球最多升溫攝氏1.5度，仍將上升約兩到3公尺，甚至更高。隨著上升速度加快，百年一遇的沿海洪水在2100年前恐每年發生一次。若暖化失控，2300年前更可能升逾15公尺。