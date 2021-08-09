我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國報告：暖化加速 要準備同時應付多種氣候災難

IPCC示警 百年一遇沿海洪水 恐每年爆發

編譯陳韋廷／報導
德國西部埃爾夫特施塔特鎮一段高速公路7月17日遭洪水淹沒，許多車輛泡水。聯合國9日發表報告指出，全球暖化讓災難性豪雨更常發生。Getty Images
德國西部埃爾夫特施塔特鎮一段高速公路7月17日遭洪水淹沒，許多車輛泡水。聯合國9日發表報告指出，全球暖化讓災難性豪雨更常發生。Getty Images

聯合國氣候變遷小組（IPCC）9日發布迄今最全面的氣候變遷評估報告，表明全球暖化是人類活動排放二氧化碳和甲烷等溫室氣體造成，且熱浪、洪水等氣候災難發生頻率和強度都因此上升。以下為報告重點摘要。

●人類活動造成暖化

IPCC使用歷來最強烈措辭稱人類正造成氣候變遷，在報告摘要一開頭便說：「人類活動無疑已讓大氣層、海洋與陸地暖化。」這番嚴厲措辭代表IPCC一改過去報告中的模糊言詞，該組織之前曾稱人類活動「極有可能」是造成暖化的最大元凶。

●氣溫將持續上升

報告中指出，全球升溫幅度取決於減排速度，但縱使採取最嚴厲減排行動，也不太可能將全球均溫控制在比工業化前升高攝氏1.5度以下，若不立刻大幅減排，全球均溫在本世紀結束前恐升破兩度。

●極端天氣日益頻繁

罕見或前所未見的極端天氣正變得日益普遍，昔日每50年才出現一次的嚴重熱浪，如今10年左右就發生一次，熱帶氣旋日益增強，大部分陸地的年降雨量或降雪量變多，嚴重乾旱頻率升高1.7倍，野火季時間愈來愈長且更加強烈。即便將全球升溫控制在攝氏1.5度以內，此一趨勢仍將繼續。

●北極恐很快出現無冰夏季

根據IPCC最樂觀的預測，2050年前北極海的海冰將完全消失至少一次。當地是全球暖化速度最快地區，比全球平均至少快上1倍。雖然北極海的海平面高度全年不盡相同，但夏季平均低點自1970年代以來一路走降，目前處於1千年來最低水位。

●海平面上升速度加快

海平面將持續上升數百年或數千年，即便全球最多升溫攝氏1.5度，仍將上升約兩到3公尺，甚至更高。隨著上升速度加快，百年一遇的沿海洪水在2100年前恐每年發生一次。若暖化失控，2300年前更可能升逾15公尺。

極端氣候更強更頻繁 製表／陳韋廷、羅方妤
極端氣候更強更頻繁 製表／陳韋廷、羅方妤

暖化 氣候變遷 洪水

上一則

知名律師卡普蘭因葛謨性騷風波辭去TIME'S UP主席

下一則

聯合抗美？ 中俄近年最大軍演登場

延伸閱讀

東奧順利舉辦 環時：北京冬奧也將取得成功

東奧順利舉辦 環時：北京冬奧也將取得成功
聯合國報告：暖化加速 要準備同時應付多種氣候災難

聯合國報告：暖化加速 要準備同時應付多種氣候災難
西歐、河南洪災擾亂供應鏈 年底購物季雪上加霜

西歐、河南洪災擾亂供應鏈 年底購物季雪上加霜
5月迄今 熱浪襲紐約市 逾400人住院

5月迄今 熱浪襲紐約市 逾400人住院

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產
控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責