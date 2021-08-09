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知名律師卡普蘭因葛謨性騷風波辭去TIME'S UP主席

記者顏伶如／綜合報導
知名律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan，圖)傳出去年曾建議葛謨如何回應女部屬的性騷指控，9日宣布辭去性騷擾受害者關懷組織「時間到了」(Time's Up)董事會共同主席一職。美聯社
知名律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan，圖)傳出去年曾建議葛謨如何回應女部屬的性騷指控，9日宣布辭去性騷擾受害者關懷組織「時間到了」(Time's Up)董事會共同主席一職。美聯社

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)遭多名婦女指控性騷擾，漣漪效應持續擴大。知名律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)傳出去年曾建議葛謨如何回應女部屬的性騷指控，9日宣布辭去性騷擾受害者關懷組織「時間到了」(Time's Up)董事會共同主席一職。

鼓勵性侵犯與性騷擾受害者勇於出面舉報的「#我也是」(#MeToo)社會運動掀起之後，多位好萊塢明星2018年合力籌組慈善組織「時間到了」，並且為性騷擾受害者大力募款。

共計40多名性騷擾與性侵害受害者9日上午在社群網站Medium發表寫給「時間到了」基金會的公開信，信中寫道基金會「背叛了原本應該保護的對象」。公開信發表後不久，卡普蘭便宣布請辭。

卡普蘭9日發表聲明，宣布辭去「時間到了」共同主席。卡普蘭2013年在最高法院訴訟中，成功推翻1996年保護婚姻法，讓同性婚姻得以合法化。目前她手邊至少有三件控告川普的官司。

「時間到了」基金會9日發表聲明指出：「我們一直研究如何向商場大亨、政府高官以及各種大小組織裡的人究責，由於我們的出身背景，我們覺得有能力處理這些問題。但我們體認到，這項任務有時候在範圍更廣的受害者當中是缺乏信任的，對於這點我們必須反省。」

聲明中寫道，董事會共同主席卡普蘭已經辭職，「我們與她都同意這是正確的決定，也是妥當的作法」。

卡普蘭在辭呈中寫道，基於律師身份，無法公開討論她在葛謨性騷案件當中的介入程度。

根據紐約檢察官辦公室公布調查報告，調查人員指出，卡普蘭曾經幫忙批改一篇後來並未公開的媒體投書，文章內容則是攻擊第一位出面指控葛謨性騷擾的前任紐約州政府經濟發展官員博一嵐(Lindsey Boylan)。

性騷擾 紐約州 葛謨

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