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神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己

編譯羅方妤／即時報導
阿富汗安全部隊人員上月17日在阿富汗北部昆都茲和神學士組織奮戰。新華社
阿富汗安全部隊人員上月17日在阿富汗北部昆都茲和神學士組織奮戰。新華社

紐約時報報導，一年前如果神學士組織一天攻占3個省會城市，就像8日的狀況，美國勢必激烈反擊，派出戰機和武裝直升機協助擊退神學士，或者至少阻止其攻勢。然而，如今美國只從幾百公里外派戰機轟炸了一個軍火庫，地點距離3個淪陷城市很遠。換句話說，這3個城市已落入神學士手中。

美國在8日的沉默回應，充分說明美軍在阿富汗的20年作戰已結束。混亂又疲憊的阿富汗政府軍必須自己收復失地，或者讓這些城市永遠被神學士占領。

美國高層官員8日表示，神學士近來迅速攻城掠地，並未讓美國總統拜登重新評估其決策，美國戰鬥部隊仍將在本月底撤出阿富汗。但阿富汗如今的局勢，讓拜登很難再堅稱美國雖然撤軍但並未放棄阿富汗。

拜登在上月為美軍撤出阿富汗辯護的演說中表示，美國已經做得夠多，確保阿富汗軍警未來有能力保衛人民。不過，現在美國官員承認，阿富汗政府軍將面臨艱難局面，但他們必須保衛自己。

目前為止，拜登政府對阿富汗放手不管的策略，看起來不太妙。

在神學士的凌厲攻勢下，美國官員仍公開表示，他們認為阿富汗軍隊有能力反擊，同時和神學士洽談和平協議，儘管協議談成的希望似乎日益渺茫。

曾在歐巴馬政府擔任國防部長的潘尼達表示，他原本預期美軍8日會提供更多空中支援，但他認為，即使美軍協助，狀況也不會改善。他說：「讓我們面對現實，現在最多只能期望阿富汗軍隊和神學士僵持不下。」

美國國防部高階領導人員在不情願之下，切斷多數對阿富汗的支援。官員8日透過電話關切阿富汗北部城市昆都士戰局，美國過去曾兩度干預，從神學士手中奪回昆都士，但美國官員現在表示因飛機有限，這次除了有限空襲，沒有任何行動計畫。

一名美國官員承認，阿富汗境內現在只剩650名美軍，即使提供阿富汗政府軍空中支援，也不太可能擋下神學士取得的軍事進展。

目前美國對阿富汗的空中支援都來自境外，包括卡達、阿聯基地及阿拉伯海的航空母艦。柯林頓政府時期的北約組織最高指揮官克拉克對阿富汗軍事局勢表示，「這是阿富汗人民的悲劇，也是美國誤判和失敗的結果」。

武裝組織神學士5日宣布關閉和巴基斯坦邊境接壤的查曼，滯留在阿富汗和巴基斯坦相接邊...
武裝組織神學士5日宣布關閉和巴基斯坦邊境接壤的查曼，滯留在阿富汗和巴基斯坦相接邊境的民眾9日正等待邊境重新開放，巴基斯坦安全官員也在旁邊把守。歐新社

阿富汗 美國 拜登

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