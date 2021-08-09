聯合國報告：暖化加速 要準備同時應付多種氣候災難

希臘第二大島艾維亞島佩夫基島8日遭野火進逼，居民試圖滅火並向旁人求助。聯合國9日發表報告指出，全球暖化讓野火更頻繁、災情更嚴重。Getty Images

聯合國氣候變遷 小組（IPCC）9日發表綜合評估報告指出，地球暖化 速度比科學家先前觀察到的還要快，全球均溫很可能在大約10年內就升高攝氏1.5度，突破巴黎協定的升溫幅度限制。

●化石燃料正在摧毀地球

聯合國秘書長古特瑞斯說，這分報告是「人類的緊急警報」，化石燃料正在摧毀地球。

報告作者之一、美國國家大氣研究中心資深氣候科學家琳達．梅恩斯說：「情況一定會變得更糟，屆時沒有任何地方是安全的，無處可逃，無處可躲。」

●突破巴黎協定升溫幅度

報告指出，氣候變遷「確實存在」，而且明顯是人為造成。報告依據人類努力減碳的程度，模擬出五種可能性，結果顯示，不論哪一種可能性，全球均溫都會在2030年代升高超過攝氏1.5度，比IPCC三年前推估的早10年。在其中三種可能性裡，全球均溫將升高超過攝氏兩度，熱浪 、乾旱及致災性降雨將遠為嚴重。

全球在2015年巴黎協定中約定，在本世紀結束前，將19世紀末以來全球均溫升幅控制在攝氏兩度以下，1.5度為目標。目前全球均溫已升高近攝氏1.1度。

●多種氣候災難同時發生

這分由234位科學家撰寫的3000多頁報告指出，暖化已加速海平面上升、冰層融解和極端天氣出現，這種趨勢會惡化，例如熱浪原本每50年才發生一次，現在變成每10年發生一次，如果全球再升溫攝氏一度，熱浪將會每7年發生兩次。

梅恩斯說，隨著地球暖化，人類面臨的將不只是極端天氣，而是多種氣候災難同時發生，例如在美西，熱浪、乾旱與野火一起發生。

報告指出，氣候變遷造成的一些損害，如海冰融化、海平面上升和海水因為含氧量變少而酸化等，「幾百年到幾千年都無法復原」。

●全球海平面上升30公分

報告作者之一、美國羅格斯大學研究人員柯普說，本世紀中，全球海平面「一定會」上升15到30公分。

報告作者之一、智利氣候與韌性研究中心主任柯拉達說，就算全球盡最大努力減碳，全球均溫仍會在10年內升高超過攝氏1.5度，超標一些而後降回來。