兒童染疫激增原因：沒打疫苗家長 傳染病毒給孩子

全美疫情迅速升溫，小兒科醫師指出，沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主要因素。Getty Images

美國疫情 迅速升溫，兒童染疫住院案例大幅增加。小兒科醫師指出，沒打新冠疫苗 的家長把病毒傳給兒女是主要因素，家庭傳播(household infections)導致越來越多孩童染疫。約翰霍普金斯大學健康安全研究中心(Johns Hopkins Center for Health Security)資深研究員葛朗瓦爾(Gigi Gronvall)指出，新型變種病毒雖然是導致疫情惡化的主因，但另一項重大因素則是民眾行為的改變。

葛朗瓦爾說，如今許多兒童遭到新冠病毒感染，是因為民眾已經放鬆防疫戒備，家長或家庭成員先感染病毒，然後傳感給孩童。

路易西安納州巴頓魯治(Baton Rouge)聖母湖兒童醫院(Our Lady of the Lake Children's Hospital)小兒重症醫療小組主任凱莉奇‧伊賀格瓦拉(Kelechi Iheagwara)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，如今兒童染疫狀況令人感到憂心，「尤其是還無法完全理解發生什麼事情的孩子們。他們嚴重缺氧，呼吸困難，狀況非常嚇人」。

伊賀格瓦拉指出，一邊生病的同時，一邊充滿恐懼，無法呼吸，處於隔絕孤立狀態，「這種情形對任何人來說都很困難，更何況是發生在孩子身上？」

她表示，醫院最近幾周收治的兒童感疫患者當中，年齡從3歲到17歲都有，上個月由於兒童患者激增，原本可以容納20個病床的空間，必須擠入25名到26名患者，狀況仍在持續惡化中。

國家廣播公司報導，來自六所兒童醫院的醫師紛紛指出，最近一波臨床案例出現的兒童染疫患者，多半是被家人傳染，通常是沒有接種疫苗的家長把新冠病毒帶回家裡，造成兒女遭到感染。

位於休士頓的德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)病理長兼小兒科代理主任維薩洛威克(Jim Versalovic)出，這波疫情是因為家庭傳播而開始，「這是造成感染擴散的重大原因」。

他說，某些案例是兩名兄弟姊妹同時遭到病毒感染，因此家庭傳播是「非常真實的現象」。

由於兒童感染病毒之後必須住院治療，使得今夏兒童住院案例較往年同期明顯增加，報導指出，未來兩個月到三個月間，估計狀況不會有改善，兒童醫院已經面臨壓力。

聖母湖兒童醫院院長鄧巴爾(Trey Dunbar)便說：「我們也是創傷醫療中心，因此我們必須做好準備，收治在車禍或其他意外事件受傷的孩童。」

鄧巴爾指出：「我害怕的是，由於醫院人力緊繃，倘若兒童染疫狀況持續增加，我們該如何照顧其他需要病床的孩子？」