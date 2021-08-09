我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兒童染疫激增原因：家長沒打疫苗 病毒傳染給孩子

葛謨身陷醜聞 紐約副州長霍楚 準備數周內接手

兒童染疫激增原因：沒打疫苗家長 傳染病毒給孩子

記者顏伶如／綜合報導
全美疫情迅速升溫，小兒科醫師指出，沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主要因素。Getty Images
全美疫情迅速升溫，小兒科醫師指出，沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主要因素。Getty Images

美國疫情迅速升溫，兒童染疫住院案例大幅增加。小兒科醫師指出，沒打新冠疫苗的家長把病毒傳給兒女是主要因素，家庭傳播(household infections)導致越來越多孩童染疫。約翰霍普金斯大學健康安全研究中心(Johns Hopkins Center for Health Security)資深研究員葛朗瓦爾(Gigi Gronvall)指出，新型變種病毒雖然是導致疫情惡化的主因，但另一項重大因素則是民眾行為的改變。

葛朗瓦爾說，如今許多兒童遭到新冠病毒感染，是因為民眾已經放鬆防疫戒備，家長或家庭成員先感染病毒，然後傳感給孩童。

路易西安納州巴頓魯治(Baton Rouge)聖母湖兒童醫院(Our Lady of the Lake Children's Hospital)小兒重症醫療小組主任凱莉奇‧伊賀格瓦拉(Kelechi Iheagwara)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，如今兒童染疫狀況令人感到憂心，「尤其是還無法完全理解發生什麼事情的孩子們。他們嚴重缺氧，呼吸困難，狀況非常嚇人」。

伊賀格瓦拉指出，一邊生病的同時，一邊充滿恐懼，無法呼吸，處於隔絕孤立狀態，「這種情形對任何人來說都很困難，更何況是發生在孩子身上？」

她表示，醫院最近幾周收治的兒童感疫患者當中，年齡從3歲到17歲都有，上個月由於兒童患者激增，原本可以容納20個病床的空間，必須擠入25名到26名患者，狀況仍在持續惡化中。

國家廣播公司報導，來自六所兒童醫院的醫師紛紛指出，最近一波臨床案例出現的兒童染疫患者，多半是被家人傳染，通常是沒有接種疫苗的家長把新冠病毒帶回家裡，造成兒女遭到感染。

位於休士頓的德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)病理長兼小兒科代理主任維薩洛威克(Jim Versalovic)出，這波疫情是因為家庭傳播而開始，「這是造成感染擴散的重大原因」。

他說，某些案例是兩名兄弟姊妹同時遭到病毒感染，因此家庭傳播是「非常真實的現象」。

由於兒童感染病毒之後必須住院治療，使得今夏兒童住院案例較往年同期明顯增加，報導指出，未來兩個月到三個月間，估計狀況不會有改善，兒童醫院已經面臨壓力。

聖母湖兒童醫院院長鄧巴爾(Trey Dunbar)便說：「我們也是創傷醫療中心，因此我們必須做好準備，收治在車禍或其他意外事件受傷的孩童。」

鄧巴爾指出：「我害怕的是，由於醫院人力緊繃，倘若兒童染疫狀況持續增加，我們該如何照顧其他需要病床的孩子？」

疫情 疫苗 美國

上一則

聯合國將公布報告 警告氣候變遷加劇

延伸閱讀

肥胖、內臟脂肪超標染疫重症高 疫苗效果恐也打折

肥胖、內臟脂肪超標染疫重症高 疫苗效果恐也打折
商家恢復口罩令 部分要求打過疫苗才能光顧

商家恢復口罩令 部分要求打過疫苗才能光顧
食藥署疫苗超打169%挨批 署長：希望我們工作停擺？

食藥署疫苗超打169%挨批 署長：希望我們工作停擺？
全美新疫情多嚴峻？CNN整理5數據帶你看

全美新疫情多嚴峻？CNN整理5數據帶你看

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03

超人氣

更多 >
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
潘石屹出售「SOHO中國」給美黑石集團 遭中國立案調查

潘石屹出售「SOHO中國」給美黑石集團 遭中國立案調查