美兒童住院人數創新高 12歲以下未獲准接種疫苗成威脅

隨著人們越來越擔心孩童現在成為新冠變種病毒激增下的最新受害者，美國國家衛生研究院院長柯林斯8日表示「越來越多的美國兒童染疫」。（Getty Images）

隨著人們越來越擔心孩童現在成為新冠變種病毒激增下的最新受害者，美國 國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）8日表示「越來越多的美國兒童染疫」。

「衛報」報導，柯林斯本週與斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）一起告訴美國廣播公司新聞頻道（ABC News），大約有9000萬美國成年人尚未接種疫苗 ，至於12歲以下孩童則尚未獲准接種疫苗。在整個疫情中，目前住院的兒童人數最多，共有1450名兒童染疫並住進醫院。

柯林斯承認孩童感染的數據不完整，但他表示「從兒科醫生那裡知悉，他們擔心這一次住院的孩子人數更多，病情也更重」。柯林斯發表上述言論之際，美國新冠確診數已反彈至平均每天10萬多例，回到六個月前冬季激增的水平，但隨著美國教育系統臨近學年開學，衛生官員對兒童的關注增加情況緊迫性，美國最大的教師工會之一目前似乎改變對教師強制接種疫苗的立場。

柯林斯表示自己對學齡兒童父母的建議是「以他們應被考慮的方式來戴上口罩 」，他補充說「這不是政治聲明或侵犯你的自由，這是一種救生醫療器械，要求孩子戴口罩是不舒服的，但我們知道12歲以下的孩子很可能被感染，如果我們在學校裡沒有戴口罩，這種病毒會更廣泛地傳播」，並坦言「這可能會導致學校爆發疫情，孩子們將不得不重新回到遠端上課，這是我們真正想要防止的事」。

柯林斯還提出警告，稱「孩子們經歷了一年多的虛擬學習對他們的發展真的很不利」，他敦促「我們應該盡一切努力確保他們能夠回到課堂，做到這一點的最佳方法是確保學生、教職員工和每個人都戴上口罩」。美國教師聯合會主席溫加登（Randi Weingarten）也呼籲對教師進行疫苗接種 ，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）也呼籲讓無論是老師、學校人員的任何人接種疫苗。

前FDA專員也稱「現在的挑戰是，感染將開始與開學相衝突。我們已經看到當你處理更多可傳播的菌株時，學校可能成為社區傳播的來源」。