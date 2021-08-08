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美染疫孩童後遺症 健忘、疲倦、上課「腦中一片空白」

編譯張君堯／綜合報導
美國新冠疫情持續延燒，如今又傳出更多孩童染疫，紐約時報8日報導，有孩童感染新冠肺炎後出現長期「身體、心理和神經症狀的後遺症」。（路透）
美國新冠疫情持續延燒，如今又傳出更多孩童染疫，紐約時報8日報導，有孩童感染新冠肺炎後出現長期「身體、心理和神經症狀的後遺症」。（路透）

美國新冠疫情持續延燒，如今又傳出更多孩童染疫，「紐約時報」8日報導，有孩童感染新冠肺炎後出現長期「身體、心理和神經症狀的後遺症」。

報導指出，現年15歲的的葛羅根（Will Grogan）去年10月染上新冠病毒後痊癒，不過伴隨而來的是疲勞和腿痛等症狀，但更嚴重的是，葛羅根康復後回到學校、對之前擅長的九年級生物課內容竟「毫無印象」，他的老師和同學提醒他以前能快速回答同樣問題時，葛羅根腦中仍「一片空白」並表示「我不知道你在講什麼」，老師隨後也趕進緊讓他去看校醫。

《紐約時報》報導，如今許多孩童自新冠肺炎痊癒後都出現葛羅根這類「認知錯亂的問題」，這無疑為美國學校準備恢復返校上課蒙上一層陰影。

目前很多孩童仍在努力對抗染疫後長期的神經、身體或心理問題，專家將此稱為「長期新冠肺炎症狀」（Long Covid），症狀嚴重程度和持續時間因人而異。研究顯示，約有10％至30％的成年人會出現「長期新冠肺炎症狀」，但孩童出現症狀比例的研究數據不一。

在四月的國會聽證會上，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）指出「約有11%至15％的染疫年輕人，可能會出現『長期新冠肺炎症狀』，並可能非常不利於學校表現」。由於具有高度傳染性的Delta病毒株以及仍有超過一半12至17歲兒童尚未接種疫苗，12歲以下兒童更依舊沒有資格接種，都讓年輕患者面臨著挑戰。

醫生警告，即使是當初無症狀或是症狀輕微的孩童可能也會出現「長期新冠肺炎症狀」、會有擾亂學習、睡眠、課外活動和其他生活層面。美國國家神經疾病暨中風研究所所長納斯（Avindra Nath）表示「潛在影響非常巨大，孩童在成長的年紀中一旦跟不上就會非常難，也會失去自信，這是負面循環」。

以上述葛羅根為例，他以前是個出色的網球選手、童子軍、喜歡語言課並選修阿拉伯語和法語，以前他更覺得睡午覺根本就是「浪費時間」，但染疫後每天都覺得很疲憊、長達35天不想下床，連洗澡都是坐著以防昏倒，回學校上課後葛羅根總覺得大腦「有片霧」，無法專心且影響自己的學習表現，他憂慮地表示「我還能再當個好學生嗎？因為這真的非常恐怖」。

根據美國兒科學會的數據，目前美國約有420萬孩童感染過新冠肺炎，波士頓兒童醫院目前正在研究長期症狀，發現症狀包括疲倦、頭痛、腦霧、記憶和注意力問題、睡眠不安穩、嗅覺和味覺不斷改變等。神經感染疾病專家威爾森墨菲（Molly Wilson-Murphy）表示，目前出現長期症狀的兒童當初沒有住院、在家自行康復，剛開始看起來很好，但幾個禮拜或一個月後就開始出現症狀。

兒科主任莫羅博士（Amanda Morrow）建議「孩童如果儘早究受治療就有康復可能性」，治療方式可能包括運動、認知行為治療和睡眠修正，也可能需要服用呼吸和腸胃的藥物。威爾森墨菲表示「目前無法更好預測『誰會被影響』，、『被影響到什麼程度』和『多快能復原』等，目前沒有任何方法」。

新冠肺炎 美國 紐約時報

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