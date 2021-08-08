Delta變異株打敗其他變種病毒 占美國病例93.4%

自去年年底以來，美國被一系列新冠變種病毒入侵，而原先不為所動的Delta病毒株如今已成為這場「變種病毒之戰」的贏家。（歐新社）

自去年年底以來，美國 被一系列新冠變種病毒入侵，每種病毒具備略有不同的病毒特徵。時間轉到2021年，Alpha病毒株首次在英國被發現後傳入美國、並在四月分時占大宗，排在第二位的是Iota病毒株、首次出現在紐約市此後還有包括Gamma、Beta和Epsilon等變種。

緊接而來的就是Delta病毒株，它在印度迅速傳播，但在美國一開始的幾個月內未大量傳播，5月8日時更僅占全國新確診病例的1%左右。而如今它幾乎消滅所有的競爭對手，讓美國的新冠疫情 成為「Delta疫情」。根據疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，截至七月底，它已經占新感染病例的93.4%。

Delta病毒株主導疫情的速度讓科學家們擔心病毒「接下來會做什麼」，2021年的這場「變種病毒之戰」還遠遠未結束。每天都有數千人被送入醫院，這讓拜登（Joe Biden）政府措手不及。在短短幾周內，Delta病毒株改變所有先前對結束疫情所需時間的計算。

流行病學家曾希望讓70%或80%的人口接種疫苗 ，再加上對自然感染的免疫力，將使病毒得到控制，但更具傳染性的病毒意味著疫苗接種目標必須相對提高。在全球範圍內，這可能還需要數年時間。在美國，鑑於該國相當大一部分地區對疫苗的反彈聲浪增強，包括12歲以下兒童仍然沒有資格接種、以及有關疫苗和疫情的假消息持續傳播，導致接種目標可能無法在短期內實現。

由於有如此多的人未接種疫苗，在美國和世界各地，Delta病毒株不僅有大量機會傳播和使人患病，而且更有進一步變異的機會，一些科學家表示希望該病毒已達到高峰，但沒有證據表明情況確實如此。德州農工大學病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）坦言「看到Delta病毒株只是在這些其他菌株周圍跑來跑去是非常令人擔憂的」。

Delta病毒株對美國疫情的迅速接管，為原先被認為是遠離全球病毒緊急情況的這個夏天帶來一個不和諧且過早的結束，就在學校和工作場所準備好重新開放並恢復正常之際，無論疫苗接種情況如何，美國大部分地區被迫重新在室內戴上口罩，而疫苗接種率低的州的醫院正努力應對大量患者。