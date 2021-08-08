控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

葛謨前助理科米索8日首次公開現身說法，指葛謨曾在官邸對她上下其手。（取自CBS News臉書）

紐約州 州長葛謨 深陷性騷擾 醜聞，一名上周提告指控葛謨曾在官邸對她上下其手的前助理科米索（Brittany Commisso）今天首次公開現身說法並聲稱，務必追究州長的責任。這段訪談將在明天播出。

路透社報導，據紐約州檢察長辦公室上周公布的調查報告，11名女性指控葛謨（Andrew Cuomo）性騷擾，科米索是其中之一。包括總統拜登與民主黨同僚要求他知所進退，截至目前為止，葛謨仍駁斥要求他下台的廣泛呼籲，不過他可能即將面臨州議員的彈劾與罷免。

檢方的調查報告稱科米索是「首席行政助理」。她告訴紐約州的調查員，有回葛謨撫摸她的胸部，這是葛謨面臨的最嚴重指控，並說葛謨趁拍照摩挲她的後背。

科索米接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與「阿爾巴尼時代聯合報」（Albany Times-Union）的專訪表示，她提告就是要葛謨為自己的行為負責。

據哥倫比亞廣播公司新聞網率先披露的專訪內容，她說：「他對我的所作所為就是犯罪，他犯法。」

葛謨否認有任何不當行為，不過他承認，他試著與相識的人打成一片，可能會造成若干人覺得不舒服。

葛謨委任的律師葛拉文（Rita Glavin）6日表示，科索米的指控不實，並援引電子郵件與其他書面證據，削弱科索米的供詞。