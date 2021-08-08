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美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

運動員東奧載譽歸國 拜登：展現勇氣、凝聚美國

中央社／德拉瓦州威明頓7日綜合外電報導
美國在東京奧運拿下最多面獎牌。圖為7月25日跆拳道女子57公斤級比賽後，由美國選手贏得金牌，進行升旗儀式。(路透)
美國在東京奧運拿下最多面獎牌。圖為7月25日跆拳道女子57公斤級比賽後，由美國選手贏得金牌，進行升旗儀式。(路透)

美國總統拜登和第一夫人吉兒今天為奧運國家代表隊的選手喝采，肯定他們在壓力下展現勇氣，凝聚整個國家。拜登夫婦前一天已邀請選手於東京奧運閉幕後訪問白宮。

美國隊今年參加東奧的規模為歷來第2大，共613名選手參賽，截至美東時間8日2時，已拿下112面獎牌，比任何一國都要多，其中包括39面金牌，超過中國居於第一。

路透報導，拜登今天在與選手和他們家屬的視訊電話中說：「你們的運動能力和道德勇氣…提醒了我們，美國是多麼了不起的一個國家，你們替美國爭光。」

拜登也稱讚個別選手的表現，包括美國體操明星拜爾絲（Simone Biles）。拜爾絲在2020東奧以心理健康為由，退出個人全能與團體全能等賽事，但後來重返賽場，摘下平衡木項目銅牌。

拜登說，「妳充分展現了我們這個民族」，肯定拜爾絲樹立典範，不輕言放棄。

拜登也讚許了田徑選手朱特（Isaiah Jewett），說朱特在男子800公尺準決賽被波札那選手艾摩斯（Nijel Amos）不慎絆倒後，協助艾摩斯站起來，搭著對方肩膀一同越過終點線的表現，展現出令人動容的運動家風範。

代表美國出席東京奧運開幕式、替選手加油打氣的第一夫人吉兒（Jill Biden）表示，美國需要療傷，而奧運帶來了許多喜悅。

她說：「所有參賽選手讓美國團結一心，讓我們再次歡樂。為此，我要感謝你們大家。」

美國 東京奧運 拜登

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