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過半美國人完成接種疫苗 日增確診與死亡數仍雙漲

過半美國人完成接種疫苗 日增確診與死亡數仍雙漲

記者張文馨／華盛頓報導
美國聯邦疾病防治中心6日表示，超過1.65億名美國人完成接種新冠疫苗，達全體美國人的半數。圖為紐約市民在接種疫苗。(美聯社)
美國聯邦疾病防治中心6日表示，超過1.65億名美國人完成接種新冠疫苗，達全體美國人的半數。圖為紐約市民在接種疫苗。(美聯社)

經過8個月努力，美國聯邦疾病防治中心（CDC）6日表示，超過1.65億名美國人完成接種新冠疫苗，達全體美國人的半數；白宮正在努力提升12歲到18歲族群的疫苗接種率。

從區域看，美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，密西西比州、阿肯色州和路易斯安那州均不到四成民眾完成接種；東北部的佛蒙特州、麻州和緬因州以超過六成施打領先全國。

白宮新冠疫情數據主任夏帕爾（Cyrus Shahpar）說，過去七天平均疫苗施打量，較上周提高11個百分點、相比兩周前增加44個百分點。

不過，專家認為距離疫情結束還有好一段距離，FDA顧問歐非特（Paul Offit）表示，Delta變種病毒持續快速傳播，尤其是在國內疫苗接種率落後的地區，「昨天還有超過10萬例，超過600人死亡，清楚告訴我們做得還不夠。」

根據CDC統計，5日單日新增病例數為12萬173人，過去七天的平均日增感染數達9萬6511萬例，已超過去年夏天、疫苗還未問世時的高峰值；5日單日死亡數為700人，過去七天的平均死亡數為424人。

美國總統拜登6日針對7月就業數字發表演說，「今天傳遞的訊息不在慶祝，而是提醒我們，眼下還有很多艱難工作要做，既要擊退Delta變種病毒，也要持續推動經濟復甦。」

美國勞動部統計，非農就業人口7月增加94.3萬人，失業率降至5.4%，MSNBC報導，雖然就業數字比專家預測更佳，不過白宮高度憂心不斷攀升的病例數會阻礙經濟復甦，危及拜登施政腳步和民主黨期中選舉。

美國 疫苗 白宮

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