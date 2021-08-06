美國可望對免疫力低下族群 追加施打第三劑新冠疫苗

美國食品藥物管理局（FDA）正在加速作業，授權對免疫力低下族群追加施打新冠疫苗。路透

美國 媒體6日報導，食品藥物管理局（FDA）正在加速作業，授權對免疫力 低下族群追加施打新冠疫苗 ，可望在本月生效；這是美國政府首度同意追加施打新冠疫苗，也代表著拜登政府對新冠變種Delta病毒蔓延的憂心。

華盛頓郵報報導，最新政策將可使700萬人受益，包含癌症患者、接受器官移植者、患有風濕病和人類免疫缺乏病毒（HIV）患者。

紐時報導，最新研究指免疫力低下族群若持續感染新冠病毒，可能導致病毒變異或出現高傳染性病毒。

全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）也說，相較其他美國人，目前已有可信理由認為補打政策宜早不宜遲。

紐時報導，現在已有不少民眾為避免染疫，私下設法再打一針；FDA的決定將使癌症病患等族群將可合法補打一針，相對安全。

在美國，輝瑞（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗的緊急授權方案都是兩劑，嬌生（Johnson & Johnson）疫苗為一劑。

聯邦疾病防治中心（CDC）和FDA正在著手作業，使特定族群能補打疫苗，紐時報導，FDA可能修改至少兩種疫苗的緊急授權，華郵報導，目標為讓這三種疫苗都可以補打。

不過問題在數據，CDC正在研究是否免疫力低下族群追加一劑疫苗後，能有效提高保護力；華郵報導，相關研究最快9月完成，10月初才能得到結論。

法國今年4月就已經開始為期免疫力低下民眾施打第三劑疫苗，德國、匈牙利日前也跟進，另外，其他歐洲國家把高齡者也納入補打範圍。