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美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分

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美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分

中央社／華盛頓6日專電
美國參議院通過法案，要強化美國挺台參與世衛的力道。（本報資料照片）
美國參議院通過法案，要強化美國挺台參與世衛的力道。（本報資料照片）

美國參議院今天凌晨通過法案，要強化美國挺台參與世衛的力道。法案指出，病毒無國界，不應將台灣排除在全球衛生合作之外，美方應制定策略，協助台灣重獲世衛觀察員身分。

參議院6日凌晨以「一致同意」（unanimous consent）方式通過這部友台法案。法案是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）3月中領銜提出，7 月28日甫獲參院外委會以口頭表決方式無異議通過，今天就順利在參院院會過關。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年來挹注超過60億美元經費。去年在成功抑制新冠肺炎（COVID-19）境內傳播後，也大方捐出數百萬件個人防護裝備與檢測試劑給需要的國家。

法案表示，台灣自1997年開始爭取加入世界衛生組織（WHO），2009年起在美國與WHO理念相近會員國支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。之後由於中共反對，台灣自2017年以來已連續多年未獲邀。

法案強調：病毒無國界

法案強調：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

為強化美方支持台灣國際參與力道，法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆WHA會後，須說明美國在協助台灣的計畫上有做出哪些改變與精進作為。

眾議院外委會3月25日已通過內容幾乎完全相同的眾院版法案。若參院版法案之後順利獲得眾議院通過，即能遞交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

協助台灣重獲WHA觀察員身分的法案，最早在2017年7月由時任共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho）提出，當時獲眾議院通過後就無疾而終；友台議員雖在2019年捲土重來，但也未能將法案送出國會。

不過，去年爆發疫情，讓國際社會更加意識到台灣參與全球衛生合作的必要性，法案可望在多年努力後，順利在本屆國會通過。

台灣 美國 參院

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