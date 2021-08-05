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白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

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白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

中央社華盛頓5日專電
白宮發言人莎奇（Jen Psaki，圖）今天在媒體簡報會中證實，要求打完疫苗才可入境確實是美國跨部會工作小組考慮方案之一，但目前仍在研議中，尚未做出最終決定。美聯社
白宮發言人莎奇（Jen Psaki，圖）今天在媒體簡報會中證實，要求打完疫苗才可入境確實是美國跨部會工作小組考慮方案之一，但目前仍在研議中，尚未做出最終決定。美聯社

路透社報導，美國研擬要求入境旅客須打完疫苗白宮官員今天證實，跨部會小組確實正在考慮，但目前仍處研議階段，且考量Delta變異株威脅，新措施待適合恢復國際旅遊時才會上路。

路透社報導，為促進美國航空旅遊業復甦，白宮希望重啟國際旅遊，目前正擬定計畫要求所有外國入境旅客須接種完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，僅少數族群除外。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）今天在媒體簡報會中證實，要求打完疫苗才可入境確實是美國跨部會工作小組考慮方案之一，但目前仍在研議中，尚未做出最終決定。

莎奇說，美國現行旅遊限制引發不少困惑，也缺乏一致性，有人會問某國疫苗接種率較高，為何仍有限制等。跨部會小組希望以美國公眾健康為核心，研擬出一套安全且具一致性的國際旅遊政策，提供外界公平且易消化的指引。

但她強調，考量Delta變異株仍在肆虐，美國目前會維持現有旅行限制，但希望在重啟國際旅遊的適當時機到來時，已準備好一套作法。

至於若接種中國或俄羅斯疫苗的旅客是否也能順利入境，莎奇沒有正面回應，僅說待政策研議完成，會對外公布更多細節。

為抑制病毒跨境傳播，美國目前禁止過去14天到過中國、印度、伊朗、巴西、英國、歐洲申根區、愛爾蘭及南非的非美國公民入境。從其他國入境的旅客，包括美國公民，則須出示登機前3天內檢驗陰性報告。

截至目前，美國僅批准3款COVID-19疫苗緊急使用授權，包括輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，及嬌生集團（J&J）單劑型疫苗。

美國公民 疫苗 白宮

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