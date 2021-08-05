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葛謨前部屬位居電視台高官 CNN面臨新聞道德質疑

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葛謨前部屬位居電視台高官 CNN面臨新聞道德質疑

記者顏伶如／綜合報導
紐約州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)遭多名婦女指控性騷擾後，美國有線電視新聞網(CNN)對於相關報導淡化處理。Getty Images
紐約州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)遭多名婦女指控性騷擾後，美國有線電視新聞網(CNN)對於相關報導淡化處理。Getty Images

紐約州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)遭多名婦女指控性騷擾後，美國有線電視新聞網(CNN)對於相關報導淡化處理。紐約郵報5日報導，美國有線電視新聞網為葛謨大開方便之門，不只因為葛謨弟弟克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)是晚間黃金時段知名主播，其實葛謨前任部屬在電視台擔任高官，還是僅次於執行長查克爾(Jeff Zucker)的「第二號人物」。

紐約郵報(New York Post)報導指出，艾莉森‧高樂斯特(Allison Gollust)曾任葛謨新聞處長，後來離開州政府，跳槽美國有線電視新聞網出任執行副總裁。

福斯新聞網(Fox News)報導，高樂斯特日前獲得內定，將取代查克爾成為新任美國有線電視新聞網全球總裁。

前總統小布希任內的白宮發言人、共和黨選舉顧問佛萊謝(Ari Fleischer)4日接受福斯新聞網專訪時說：「CNN出現非常嚴重的新聞道德問題。」

佛萊謝說，克里斯‧葛謨為身陷性騷擾醜聞的州長哥哥獻策，電視台卻未做出懲處，背後原因就是有高樂斯特撐腰。

佛萊謝指出，如今CNN是由高樂斯特當家做主，「她是僅次於查克爾的第二號人物」。他表示，由於高樂斯特與安德魯‧葛謨交情深厚，克里斯‧葛謨得以躲過遭到電視台懲處的下場。

根據媒體報導，克里斯‧葛謨擔任周一至周五晚間一小時節目「葛謨黃金時段」(Cuomo Prime Time)主播，年薪大約600萬元。紐約檢察官調查報告指出，安德魯‧葛謨爆發性騷擾指控時，克里斯‧葛謨曾幫忙草擬回應聲明。對於逾越新聞專業的作為，克里斯‧葛謨發表公開道歉。

紐約郵報報導，安德魯‧葛謨遭到性騷指控之後，CNN電視台主管曾對克里斯‧葛謨表示，可以請假暫時離開主播台，去協助哥哥處理問題。

佛萊謝表示，就連身為CNN最高層的查克爾，都沒有對於克里斯‧葛謨做出任何懲處，克里斯‧葛謨一邊幫哥哥掩護真相，一邊又幫忙撰寫聲明大綱，顯然是非常嚴重的新聞道德問題，但CNN並沒有任何作為。

葛謨 性騷擾 紐約州

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