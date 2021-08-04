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防疫不同調？佛州「擋路」、阿肯色州長「急修口罩令」

編譯洪毅／綜合4日電
共和黨籍佛州州長德桑提斯4日繼續為不強制戴口罩的政策辯護。(路透)
共和黨籍佛州州長德桑提斯4日繼續為不強制戴口罩的政策辯護。(路透)

新冠疫情升溫，政治口水跟著噴出：拜登總統要以共和黨為主的州長在防疫上「別擋路」後，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)反嗆，他就是「來擋路」的，並指拜登的邊境政策升高疫情；不過同是共和黨的阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)則說，對4月簽署的口罩禁令反悔，希望能有轉圜機會。

「如果有州長不想要在抗疫上做出正確決定，那他就應該讓企業、大學等自行做出他們想要，而且是正確的決定。」拜登3日批評一些州長反對戴口罩的要求時說：「我想向這些州長說：請幫幫忙，如果你們不願意幫忙，至少在別人想做正確的事情時，不要擋路。」

阿肯色、亞利桑納、佛州、愛阿華、南卡、德州、猶他、佛蒙特等州都有法令，禁止學校祭出口罩要求，這與聯邦疾病防治中心(CDC)「包括兒童在內，所有未接種疫苗者在公共場所都應戴口罩」的指引有所扞格；目前疫苗不開放12歲以下兒童使用。

德桑提斯在4日反擊，說：「佛州是個自由州」，為維護佛州父母的權利，「我就是在擋路的」。

德桑提斯還說，企圖穿越邊境的無證客「每個月都是成千上萬」，拜登政府「讓他們進入美國，他們上飛機、上巴士，前往全國各地，他們(指拜登政府)有關心過這會造成疫情散播嗎？當然沒有」，「拜登沒有在防堵病毒，而是在幫助散播病毒」。

在阿肯色州，賀勤森則對4月簽署的口罩禁令表示後悔；賀勤森說，當時阿肯色州疫情處於低點，而且議會也不可能對他的否決買單，但是到了現在，「我真希望他沒有成為法律」。

但是法案已簽署，賀勤森說，除非有法院認定此法案違憲，不然就只能修改他；在這樣的背景下，賀勤森於上周重新發出公衛緊急事件，並與州議員商討重新修改禁令，讓學校有權要求學生戴口罩。

阿肯色州的疫苗接種率低落，至少接種一劑疫苗的民眾不到50%，衛生廳長羅密羅(Jose Romero)說，該州新增病例中，19%為18歲以下青少年；賀勤森就說，現在「一切都變了」。

拜登 口罩 佛州

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