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MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

記者顏伶如／綜合報導
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

美國有線電視新聞網(CNN)晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)介入紐約州長哥哥安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾風波消息曝光後，身為電視媒體同業的MSNBC新聞頻道3日率先開炮，記者蘿拉‧巴賽特(Laura Bassett)撰寫評論指出，紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。

巴賽特在評論專欄寫道，葛謨兄弟應該雙雙請辭；63歲的安德魯‧葛謨應該立即辭去州長一職，或者遭到州議會彈劾，下周將屆滿51歲的克里斯‧葛謨同樣應該辭職，不再採訪政治新聞，或者遭到電視台開除。

她指出：「身為一名記者，卻對政治人物的聲明稿提供建議、代為擬稿，不管兩者之間是否為家人關係，都已違反新聞道德，是極度不妥的行為。」

克里斯‧葛謨今年5月間坦承曾建議哥哥應該如何發表聲明回應性騷擾指控。克里斯‧葛謨對於自己的行為道歉，並否認曾經企圖影響美國有線電視新聞網對於葛謨性騷擾事件的報導。

2020年間，克里斯‧葛謨曾在節目中多次連線訪問安德魯‧葛謨，討論有關紐約州的防疫措施。巴賽特在評論專欄中指出，克里斯‧葛謨曾在一次訪問中說，安德魯‧葛謨是「全國最棒的政治人物」。

她指出，透過電視連線專訪談笑風生、只提簡單問題，葛謨兄弟倆的事業都獲得加分效果，當時美國正處於歷史上最黑暗的時刻，「絕大多數觀眾卻不知道，克里斯‧葛謨在幕後操控著哥哥」。

巴賽特表示，紐約州民值得擁有更好的州長，「而不是讓一名說謊、騷擾、歧視女性的變態繼續領導」，美國有線電視新聞網觀眾同樣值得看到更好的主播，「而不是一個幫政治人物做事、還代為操弄民意的主播」。

她指出，葛謨兄弟過去這段期間以來，都取得龐大權勢與影響力，卻背叛社會大眾對他們的信賴，「兄弟兩人都要下台」。

葛謨 性騷擾 紐約州

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