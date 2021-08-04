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美1.1億疫苗送60國 白宮：不會像中俄「換取回報」

編譯柯立偉郭宣含／綜合3日電
美國8月底開始捐贈1億1000萬劑新冠疫苗到逾60個國家。（美聯社）
美國8月底開始捐贈1億1000萬劑新冠疫苗到逾60個國家。（美聯社）

拜登總統3日宣布，美國8月底開始捐贈並運送逾1億1000萬劑新冠疫苗到逾60個國家；國防部2日也宣布以35億元向輝瑞公司(Pfizer)購入5億劑疫苗，8月底開始捐贈配送至100個低收入國家。

拜登說：「美國打疫苗，也幫助全球打疫苗。這就是我們打敗病毒的辦法。」

拜登承諾美國將祭出「疫苗武器」給全球，值得注意的是，美國捐贈的這1億1000萬劑疫苗，多半透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)捐贈。

白宮3日在聲明中指出，美國8月底開始按拜登先前承諾，在2022年6月前運送5億劑輝瑞疫苗到100個低收入國家；他也承諾在6月底前配送8000萬劑疫苗到海外，但因為接收國的物流和法規限制，僅分享部分疫苗，但7月配送進度已大幅提升。

白宮堅持不會向俄羅斯和中國一樣，捐贈疫苗要求換取回報。

國防部2日表示，已和輝瑞達成協議，以每劑7元的低價購入5億劑、總額35億元的疫苗，並在明年年底前完成供貨，供聯邦政府向全球分配疫苗。

早在去年前總統川普任內，聯邦政府就已宣布將向輝瑞採購5億劑疫苗；輝瑞公司6月宣布以「非營利價格」向聯邦政府提供疫苗，聯邦政府最後以每劑7元價格購得。

輝瑞公司執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「新冠肺炎正在影響全球各地的每一個人，為了戰勝病毒，必須確保全球每個人都有相同的機會接觸到疫苗。因此我們將與美國政府並肩合作，盡速將我們生產的每一劑疫苗，送往世界各個最貧困的角落。」

輝瑞疫苗是目前獲得聯邦食品暨藥物監管局(FDA)緊急授權的三支新冠肺炎疫苗之一，為因應Delta變種病毒導致疫情反轉，FDA官員表示正在考慮盡速正式通過輝瑞疫苗與莫德納疫苗(Moderna)審核，允許全面上市。

FDA官員馬克思(Peter Marks)說：「正式授權將為對疫苗仍有疑慮的民眾消除其中一個拒打疫苗的障礙，如果南方各州再多約500萬至1000萬人接種，將會拯救更多性命。」

疫苗 輝瑞 美國

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