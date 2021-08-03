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「他說想被摸…」至少9員工控紐約州長開黃腔、鹹豬手

記者顏伶如／綜合報導
葛謨。（路透）
葛謨。（路透）

根據紐約州檢察長調查報告，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)遭到11名女子指控性騷擾及不當行為，其中九人為現任或前任紐約州政府員工；調查報告中詳細列舉葛謨遭控對這些婦女做出的不當言行，包括逾越分寸的評論以及毛手毛腳的肢體碰觸。

葛謨對於不當言行指控始終堅決否認，曾說自己的言行舉止以及與部屬的互動可能遭到誤解。

葛謨身陷性騷擾醜聞風暴，引發檢察官啟動調查的導火線是前任州政府員工、葛謨執行助理夏洛特‧班奈特(Charlotte Bennett)去年的性騷擾投訴。

班奈特指出，2020年6月在位於紐約州首府的州長辦公室裡，第一次聽到葛謨逾越尺度的談話，包括詢問她與其他男士的關係，並對她說他在疫情期間感到「寂寞」、「希望能被觸摸」。班奈特說，葛謨詢問她是否相信性伴侶單一制(monogamous)。

前任紐約州政府經濟發展官員博一嵐(Lindsey Boylan)則指控葛謨在2016年至2018年間多次性騷擾，包括摸她的腰、腿以及背部，親吻她的臉頰、嘴唇，某次搭機途中還提議與她一起玩「脫衣撲克牌」。

檢察官調查報告寫道，州長辦公室曾經積極介入，企圖破壞博一嵐的可信度。

前任州長政策和運營助理安娜‧利斯(Ana Liss)對華爾街日報指出，葛謨詢問有關感情生活等私人問題，令她感到非常不舒服，還動手觸摸她的後腰，親吻她的手。

利斯對檢察官辦公室調查人員指出，葛謨也曾親吻她的臉頰。她說，雖然討厭葛謨的行為，卻不敢抵抗，因為一旦拒絕葛謨，下場可能是「被排擠或遭到開除」。

艾莉莎‧麥克葛拉斯(Alyssa McGrath)是第一個公開指控葛謨性騷擾的現任州長辦公室助理；另一名在檢察官報告中以「執行助理一號」(Executive Assistant #1)稱呼的女性，指控葛謨去年在州長官邸趁著擁抱時突然伸手到襯衫裡觸摸她的胸部。

葛謨 性騷擾 紐約州

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